Aumentan presencia de mujeres en profesiones que eran exclusivas de hombres

Entre cable y circuitos Marie Karthäuser se siente como pez en el agua, pero en este modulo de formación de mecánico de procesos esta rodeada de hombres. ella a aprendido a defenderse en un ámbito dominada por hombres.

“Le demostrado que yo también puedo hacerlo, solo por que sea una chica no significa que no puedo hacerlo, había prejuicios, pero le he demostrado que las chicas también puede hacer este trabajo” comenta Marie Karthäuser.

El porcentaje de mujeres en la dominada “profesiones masculinas” crece lentamente, en Alemania el 8 % de las aprendices en el ámbito de la informática son mujeres, 4 % en mecánica de vehículos 4 % y en el sector electrónico se mantiene en un 2 %.

Según los expertos en una época que la mano de obra calificada escasea, las mujeres en estas profesiones son mas necesarias que nunca.

