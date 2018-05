Auditorias: ¿Por qué son importantes para mi empresa?

Necesaria auditoria. Las auditorias financieras o contables abarcan una revisión de los estados financieros de una empresa. Pero, ¿cuán importante son para mi empresa?

Gestion.pe conversó con Juan Santivañez, contador de la firma Santivañez Guarniz sobre este tema. ¿Qué implica una auditoría financiera?

“Una auditoría financiera es importante porque le da a la información financiera un valor adicional la cual concluye que es razonable para que un tercero, bancos o entidades financieras posen su confianza.”

Eso quiere decir que una empresa que cumpla de manera exitosa una auditoria, primero debe tener sus normas contables estrictas. Además de un especial cuidado de su registro contable.

“Evidenciar, tener normas y establecimientos establecidos. Control de almacén, toda esa información como fluye a la contabilidad. Aquí en el Perú, está regulado por las Sociedades de Auditoria y el Colegio de Contadores Público. Además de auditores independientes.”

Mencionó también que hoy en día, las normas señalan que solo las empresas que emiten bonos están obligadas a llevar una auditoria.

“Esta información es pública para las personas que tengan el interés de comprar acciones. Las demás, considerando que en el Perú, hay más de 4 millones de empresas y solo 500 están obligadas, no están obligadas.”

Precisó además que las auditorias son importantes para una empresa por la utilidad o importante de estas. “Por ejemplo, si yo quiero un préstamo bancario, se va a requerir esta información. Se ayudaría al sistema tributario a encontrar o verificar ciertos cumplimientos contables de las empresas.”

A su vez, considero que se debería buscar la forma de que las empresas sean auditadas porque finalmente la consecuencia es positiva porque el auditor no solo certifica sino también hace sugerencias, recomendaciones para que las prácticas mejoren.

“Hoy en día, el 99% de las empresas pasan las auditorias. Entonces hay un camino, el cual implica primero la regulación. Tras la norma que fue derogada, el otro camino es crear consciencia.”

Y es que para Santivañez, el empresario ve a la auditoria como un costo adicional innecesario, lo ve como un enemigo tal vez y la idea es tomar consciencia que las cosas deben hacerse de manera correcta.

“Una auditoria me va a sumar y reflejar la realidad de mis estados financieros.”

Destacó también que en una auditoría de la pequeña y mediana empresa, lo que realmente uno encuentra es que el empresario no asigna muchos recursos a la parte administrativa. “Lo que uno encuentra normalmente es desorden administrativo, errores involuntarios, no hay un control estricto del almacén, de lo que se despachó.”

Finalmente, señaló que las auditorias no están pensadas para sancionar y que si bien solo un 1% de las empresas no pasa estas, la consecuencia va más por el lado comercial debido a que si mi empresa no pasa la auditoria, perdería la opción de comercialización de bonos o acciones ante potencial compradores.