Aprender inglés, ¿es una cuestión de edad?: Ocho datos que te interesarán

Foto 2 | ¿De qué se trata? El cuestionario de gramática se compartió en Facebook para lograr una mayor participación de personas. Entre las preguntas que los participantes respondieron está si pueden determinar si la siguiente oración es gramaticalmente correcta o no: "Yesterday John wanted to won the race". Lo que en español se podría traducir por algo así como "Ayer, John quería ganó (sic) la carrera". Para ser gramaticalmente correcta, debería ser: "Yesterday John wanted to win the race". Es decir: "Ayer, John quería ganar la carrera”. (Foto: shutterstock)