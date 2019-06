¿Cómo saber si un anuncio de trabajo es genuino?

Mientras se encuentra en la búsqueda de empleo, da con una publicación perfecta que se adecua a todas sus necesidades y ofrece más. ¿Será demasiado bueno para ser verdad?



Flexjobs, portal de ofertas de trabajo, reveló que por cada puesto legítimo en línea se publican entre 60 y 70 estafas, señala Forbes.

Por eso, al buscar trabajo por internet, debe ir con cuidado para no encontrarse con algún fraude. La revista de negocios recopiló cinco signos de que una publicación de trabajo es una estafa, y qué hacer cuando los encuentras:

1. Los detalles del anuncio son vagos y contiene errores tipográficos

Desde el nombre de la compañía, la misión de la empresa, los deberes del trabajo y descripción son vagos y mucho menos están claros cuando se lee el anuncio.

Además de eso, hay errores tipográficos, errores gramaticales y un montón de oraciones incompletas.Si este es el caso, esta publicación de trabajo fue generada por computadora o preparada por una persona con poca educación con la esperanza de estafar. Aunque no fuera una estafa, estos errores hablan mucho de la clase de empresa que es.

Si aún decide seguir con el proceso, lo mejor sería hablar directamente con una persona de la empresa para pedir mayores explicaciones sobre la compañía. Si el personal no es capaz de responder sus dudas, entonces debería continuar con su búsqueda laboral.

2. El sueldo no es de acorde al mercado

Cuando vea un salario por encima de lo normal, continúe con precaución. Además de un sueldo sorprendentemente alto, esté atento a las frases como “potencial salarial” o “gane dinero rápidamente”, ya que estas declaraciones gritan “¡estafa!”, señala Forbes.

Estos anuncios también pueden solicitar que trabaje gratis o por debajo del salario mínimo durante un período de hora. Tenga en cuenta que en Perú, por ley, hasta los practicantes pre profesionales deben recibir el sueldo mínimo.

También, cuando esté buscando empleo, primero debe investigar sobre los sueldos del mercado al que está postulando para no encontrarse con ninguna sorpresa.

3. Solicitan que compartan información personal al inicio

Si el reclutador solicita una tarjeta de crédito, información bancaria, dirección o número de seguro social, debe tener cuidado porque es fraude.

Es posible que le informen que estas tarifas son necesarias para el software, las plataformas de capacitación, etc. Esto puede que sea verdad, pero son gastos que deben correr por la compañía.

Si esto sucede, investigue a la compañía y si aún parece legítimo, dígales que esperará para compartir esta información hasta que sea contratado. Esta es una gran bandera roja de ser estafado y debes ser muy cauteloso.

4. Medios de contacto poco profesionales

Si le piden que llame a un número de teléfono con tarifa especial para realizar una entrevista, o si comienza a recibir mensajes de texto sobre el trabajo y la compañía, estos son signos de estafa.

Además de esto, pueden comenzar a llamarlo durante el horario no comercial. Si se le llama antes de las 7 am o después de las 9 pm, esto no solo es poco profesional sino también no es la forma en que operan las compañías legítimas.

5. La compañía tiene más anuncios publicados

Mientras busca trabajos en línea, se encuentra que la compañía tiene más empleos para otras posiciones como: gerente, director, diseñador gráfico, ejecutivo, etc. La compañía es una farsa o tiene una tasa de rotación muy alta.

Es probable que la empresa utilice palabras clave para dirigirse a determinados solicitantes de empleo en un rango de audiencia más amplio con la esperanza de estafar a más personas.