Andrés Oppenheimer avisa del "tsunami laboral" que traerán los robots

FOTO 2 | 2. Verificación de antecedentes Como la agenda legislativa del presidente Donald Trump aún sigue siendo debatida y las leyes se están modificando, las empresas necesitan estar atentas a la reacción de los estados a las decisiones administrativas federales concernientes a cambios en la legislación laboral. Los cambios que se hacen en agencias regulatorias federales como la Comisión Federal de Comercio (FTC por sus siglas en inglés) derivan en nuevas leyes de negocios que pueden afectar impuestos y prácticas de contratación. La legislación local y estatal seguirá siendo un gran tema a discutir el próximo año. En 2017 hubo un aumento en la legislación que prohíbe solicitar el historial salarial en ciudades y estados de todo el país. Habrá más leyes como esta en las ciudades, municipios y estados el próximo año. La prohibición a las leyes que permiten a las empresas pedir un registro de no antecedentes penales han sido tema de discusión en todo el país durante los últimos años. La más reciente entró en vigor en California el 1 de enero de 2018. La Ley California, que incluye a sectores tanto púbicos como privados, estipula que los empleadores no pueden solicitar un comprobante de no registros penales hasta que se haya hecho una oferta laboral en forma al candidato. La legislación sobre los antecedentes penales seguirá moviéndose el próximo año, a nivel estatal y municipal. Gracias a lo anterior, la industria de la verificación de antecedentes ha dado un estirón tanto en innovación como en crecimiento. Intelligo está apalancándose en la AI y el Machine Learning para hacer verificación de antecedentes a personas y compañías en cuestión de minutos. Esto reduce el tiempo de espera y la frustración que suelen asociarse a la burocracia de las agencias federales y a las grandes corporaciones que hacen estas búsquedas de manera manual a través de diferentes canales. Su solución busca entre cientos de fuentes de información sin tener que preocuparse por la labor manual, y ofrece un reporte interactivo fácil de utilizarse que presenta datos factibles pero fáciles de entender.