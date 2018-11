Informe de show me the money Analistas de TI presentan los salarios más atractivos en las grandes empresas No se observa la misma dinámica en las jefaturas, siendo la división de marketing y ventas la que presenta cifras más atractivas. Empresas crean estrategias para captar y retener talento.

Tendencia. Las empresas también piden que los profesionales de TI cuenten con habilidades blandas.