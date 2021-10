American Express Co. permitirá que sus empleados trabajen desde donde quieran al menos cuatro semanas al año como parte del impulso de la compañía para ofrecer una mayor flexibilidad incluso después de que la pandemia ceda.

AmEx dividirá a los empleados en tres grupos: híbrido, presencial o totalmente virtual, dijo el director ejecutivo, Steve Squeri, en un memorando al personal este lunes. Una “gran mayoría” de trabajadores probablemente trabajará en horarios híbridos, y un 80% de los empleados le dijeron al gigante de las tarjetas de crédito que les gustaría volver a la oficina al menos una parte del tiempo, dijo.

“Esperamos que la mayoría de los colegas híbridos estén en la oficina dos días a la semana en promedio y puedan trabajar desde casa los otros días”, señaló Squeri. “También esperamos que los equipos dentro de una unidad de negocio determinen sus horarios y definan los días comunes en los que están juntos como equipo”.

Además de esos cambios, AmEx incluirá una política de “trabajar desde cualquier lugar” que permite a todos los empleados tener la oportunidad de trabajar hasta cuatro semanas calendario al año desde un lugar que no sea su lugar de trabajo principal, “durante las cuales no tengan que ir a la oficina”, indicó Squeri. Las semanas no tienen que tomarse consecutivamente.

AmEx está adoptando una cantidad significativa de trabajo remoto a largo plazo a medida que las empresas de todo el país luchan por llenar las oficinas un año y medio después de enviar a la gran mayoría de los empleados a casa para frenar la propagación de covid-19. Para los empleados en EE.UU., Reino Unido y Alemania, el nuevo modelo de AmEx no entrará en vigencia hasta el 24 de enero como muy pronto, mientras que otros mercados harán su transición según el momento de las condiciones y regulaciones locales.

Es probable que los empleados de la categoría presencial trabajen desde la oficina de cuatro a cinco días a la semana, según el memorando. La designación probablemente se aplicará a un “porcentaje relativamente pequeño” de los trabajadores de AmEx, como seguridad o ciertas funciones de operaciones de instalaciones, dijo Squeri.

En una encuesta que realizó la compañía a principios de este año, aproximadamente una quinta parte del personal le dijo a AmEx, con sede en Nueva York, que le gustaría trabajar de forma completamente remota, dijo el CEO.

“Nuestra experiencia durante los últimos 18 meses respalda nuestra decisión de incorporar una designación completamente virtual que más colegas podrán aprovechar en el futuro”, dijo Squeri.