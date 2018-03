¿Amazon vale US$ 1 billón? Publicidad sería clave para expansión

El minorista en línea más grande del mundo podría crecer casi un tercio más en los próximos cuatro años.

Amazon.com, Inc. está en camino de alcanzar US$ 1 billón en capitalización de mercado para el año 2022, según un análisis de la suma de las partes del analista de Jefferies Brent Thill.

Eso representaría un aumento del 29% desde la valuación del lunes de US$ 773,800 millones, que ya es mayor que el valor de mercado combinado de Walmart Inc. y Alibaba Group Holding Ltd, los siguientes dos minoristas más grandes.

Thill ve "muchas avenidas" para que los ingresos de Amazon se dupliquen con creces en cuatro años a cerca de US$ 500,000 millones.

El agresivo impulso de la compañía para expandir su negocio de publicidad será un factor clave, ya que el cambio en el gasto publicitario a plataformas en línea lo ha ayudado a crecer sin necesidad de competir por dólares con Facebook Inc. o Google de Alphabet Inc.

Y tener "miles de millones de puntos de contacto con los consumidores" ayuda a Amazon a distinguirse de otros mercados publicitarios, poniéndolo en camino para llegar a US$ 22,000 millones en ingresos publicitarios para el 2022, según Thill, en comparación con los US$ 4,000 millones del año pasado.

Thill asigna a la acción una recomendación de comprar y elevó su precio objetivo a 12 meses a US$ 1,850 desde US$ 1,750, en comparación con el precio objetivo promedio de US$ 1,701, según datos compilados por Bloomberg.

Aún así, Amazon podría llegar a US$ 1 billón antes de lo que Thill espera. Analistas de Wolfe Research y Monness, Crespi, Hardt & Co. tienen objetivos de precio de US$ 2,000, lo que colocaría a Amazon apenas por debajo de la marca de un billón de dólares en un año en función de la cantidad actual de acciones en circulación.