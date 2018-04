Amazon: Jeff Bezos revela sus estrategias que llevaron al éxito

- / -

FOTO 2 | 2. Establece expectativas claras y realistas. Si estás buscando elevar los estándares en un área particular, el primer curso de acción es delinear qué aspecto tiene la calidad en esa parte de tu operación actualmente. El segundo es establecer expectativas realistas para ti y para tu equipo respecto a la cantidad de trabajo que se requerirá para alcanzar ese nivel de calidad. Anexo A: No encontrarás una sola presentación de PowerPoint en una junta de trabajo de Amazon. En cambio, los equipos escriben memorandos narrativos de seis páginas para preparar a todos los demás para la reunión. Bezos dice que la calidad de los memos varía mucho porque los escritores no siempre reconocen el alcance del trabajo requerido para alcanzar altos estándares. "Creen equivocadamente que se puede escribir un memorando de seis páginas de alto nivel en uno o dos días o incluso unas pocas horas, ¡cuando en realidad podría llevar una semana o más!", escribe Bezos. (Foto: Getty)