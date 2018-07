“Estamos alistando un área de desarrollo en programación”

Ricardo Ortiz es un convencido de que el modelo tradicional de agencia ha muerto. Así sostiene que la integralidad, y menor tercerización, es el eje que facilita el dinamismo y la eficiencia. El vicepresidente ejecutivo FCB Mayo se adentra en los planes de la agencia e insiste en que el negocio está en generar reputación.

¿Hoy la reputación está relacionada al plano del storydoing?

Está relacionado a su modo de actuar. Las marcas se han sumado al partido de dejar algo positivo, entonces las que lideran en valor lo han conseguido con coherencia, consistencia, actuando y no solo diciendo, y una agencia les tiene que dar soporte, aunque las plataformas varíen.

¿Qué tendencia le sigue el paso a lo que fue el boom digital?

La superpersonalización o mininichos. Esto significa poder hacer doble clic en los gustos, preferencias y temas de conversación. Aunque hay un mensaje paraguas, pueden tenerse mensajes específicos, y debe haber coherencia en todos los medios. Los microinfluencers (intervienen).

¿Cuál es la orientación de marcas en este sentido?

Aun no lo toman como el fuerte de su inversión. A diferencia de la publicidad tradicional, no se detectan resultados a corto plazo. Pero, una vez que llegas con el mensaje en un ámbito tan especifico, ganas más relevancia. No por la frecuencia ni alcance, pero sí por la conversación persona - persona. No todas las marcas tienen espalda para hacerlo.

Con el Mundial la inversión se adelantó, ¿cómo se contrarrestará este segundo semestre?

​Sí, ha habido un aceleramiento y sí se va a sentir una bajada este segundo semestre, pero a diferencia del año pasado este es muchísimo más activo a nivel comercial. Hay marcas que han esperado el periodo posmundialista, que ya baja la saturación. Además, en nuestro caso hemos emprendido una política de nuevos negocios muy agresiva y ya se van viendo los resultados.

¿Qué resultados ha observado?

Todos los meses tenemos una media alta de nuevos negocios y hemos apuntado a incrementar esa media: antes (los anunciantes) casi a raja tabla hacían movimientos de comunicación o selección de agencias a inicios o fines de año, pero ha cambiado, ahora ya es permanente.

¿Cómo ha crecido su portafolio?

Teníamos unos 13 clientes hace seis meses, y ya estamos en 18. Ha crecido proporcionalmente en 30%, pero seguimos con la expectativa de cerrar con nuevos negocios este año.

¿Han diversificado servicios?

Uno de los servicios que ofrecemos es el de producción audiovisual que este año se ha fortalecido muchísimo porque también hacemos grandes producciones; otro superimportante es investigación, área en donde empleamos herramientas adquiridas y propias. Una es UX que tiene que ver con navegabilidad y prueba de plataformas e interfaces digitales.

¿Planean abrir nuevas áreas?

Una de las áreas donde tenemos socios estratégicos es la de desarrollo en programación, cada vez tenemos más demanda y ya estamos implementando un área dentro de la agencia, creo que hacia setiembre estaría lista.

¿Demandarán nuevo talento?

No un ejército de programadores, pero sí personas que entiendan de desarrollo desde un punto de vista de comunicación y sean parte del equipo que toma decisiones.