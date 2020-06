Management & Empleo







Algunos empleos podrían no volver tras la pandemia, según Adecco Italia De una fuerza laboral de aproximadamente 23 millones en Italia, no se renovaron alrededor de 3 millones de contratos, particularmente en sectores como el turismo, el entretenimiento y áreas similares que sufrieron un particular impacto por el estricto cierre de negocios y aislamiento de personas del país.