Director – Arellano

La relación gerente general - directorio no siempre es fácil. Incluso, relaciones que aparentan ser buenas, suelen esconder conflictos no resueltos, los cuales afloran más adelante. Dada la importancia del tema revisaremos algunas de las razones de esta, a veces difícil, relación.

Si bien la diferencia de opiniones es saludable, cuando llega a un marcado desalineamiento entre ambas partes surge el conflicto, y esto suele darse mayormente por diferentes enfoques en dos temas básicos: 1) cómo entienden el mercado y, 2) qué se espera de la empresa en el presente y en el futuro.

Por cierto, también existen otras razones. Puede que el directorio piense que el gerente no da la talla al no lograr los objetivos, o que no respeta la cultura de la empresa o que prioriza en exceso el corto o el largo plazo. Y si seguimos buscando vamos a encontrar otras más.

Y si lo vemos desde el punto de vista del gerente, este puede considerar que su directorio no lo entiende al no involucrarse suficientemente, o que los resultados que le exigen son excesivamente altos, o que individualmente los miembros del directorio están desalineados entre sí, lo cual, por cierto, ocurre con más frecuencia de lo que se piensa.

Para que estos problemas no se desborden ayuda que directores y gerente tengan un compromiso con el Plan Estratégico. Y aunque suene ocioso decirlo, el plan debe ser claro, simple, no estar encarpetado y debe tener revisiones periódicas. Objetivos, estrategias, valores, misión y visión no deben dejar duda sobre lo que es la empresa y a dónde y cómo se dirige.

Otro elemento importante es la comunicación. El ámbito de una sesión de directorio no siempre es el más adecuado para una comunicación fluida, dadas las limitaciones de tiempo y la formalidad propia de la reunión. Ayuda el tener Comités de Directorio, los cuales son espacios que propician una mayor discusión y por tanto un mejor entendimiento. Adicionalmente, es recomendable que el gerente tenga comunicaciones periódicas uno a uno con sus directores para tratar temas específicos en los que ellos puedan agregar valor.