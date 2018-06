Aerolíneas globales evidencian falta de mujeres en altos cargos

Los jefes de las aerolíneas globales reunidos en Sídney esta semana diseñarán el futuro de una industria que transporta una gran parte de la población mundial. Buena suerte si encuentra una mujer entre ellos.

Es difícil describir a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por su siglas en inglés) como otra cosa que no sea un club de varones, al menos en las altas esferas.

La junta de gobernadores del grupo de la industria de la aviación, que representa a 290 aerolíneas y el 82% del tráfico aéreo mundial, ayer posó para una foto en la víspera de su reunión: había una mujer entre 26 jefes de aerolíneas, Christine Ourmières-Widener, máxima ejecutiva de Flybe Group Plc, una pequeña aerolínea regional del Reino Unido.

La escasez de mujeres líderes en la aviación, similar a otras industrias, repercutió en la reunión. Ourmières-Widener, la única mujer en la fotografía, dijo en una entrevista que IATA puede ayudar a presionar a la industria a comenzar a resolver el problema.

"Tal vez necesitamos ser más creativos", dijo, y sugirió que "si es una prioridad" el grupo podría ayudar a promover la tutoría, el entrenamiento y establecer objetivos que conducirían a un grupo más grande de mujeres.

Esta discusión surge en momentos en que las aerolíneas se enfrentan a problemas políticos, económicos y de la fuerza de trabajo. Las disputas comerciales están nublando las perspectivas del comercio mundial, el aumento de los precios del combustible está deteriorando las ganancias y la escasez de pilotos y técnicos amenaza con limitar las oportunidades de crecimiento.

Algunas aerolíneas se están moviendo con rapidez para mejorar la diversidad en el lugar de trabajo. La alta gerencia de Qantas Airways Ltd. tiene un 40% de mujeres, incluidas a las responsables de las divisiones internacional y de lealtad de viajero frecuente, dijo el máximo ejecutivo, Alan Joyce. En una entrevista señaló que esa diversidad es una "ventaja competitiva".

"Es lo correcto que hay que hacer en el negocio y es lo correcto que hay que hacer moralmente", dijo Joyce.

La falta de diversidad de la industria es profunda, según Goh Choon Phong, presidente de la junta de gobernadores de IATA, quien también es máximo ejecutivo de Singapore Airlines Ltd. "No solo es IATA, creo que somos todos nosotros", dijo el lunes en una conferencia de prensa. La junta de gobernadores de IATA está conformada por los máximos ejecutivos de las aerolíneas.

Diversidad rezagada

En términos más generales, la proporción de mujeres que ocupan puestos de máximas ejecutivas en la aviación es del 3%, dijo IATA en marzo. Eso se compara con un 12% en "otras industrias", señaló el grupo.

América del Norte tiene la mayor proporción de mujeres en funciones sénior en la aviación, con un 16%, mientras que la representación femenina es más baja en el Medio Oriente.

Si bien la composición por género es pareja en empleos de nivel inicial en la aviación, la proporción de mujeres disminuye con la antigüedad, dijo Mylène Scholnick, consultora de aviación de ICF en Nueva York y ex presidenta de la International Aviation Womens Association.

"En los años críticos abandonan", dijo en una entrevista. "Es un gran problema, la gerencia de nivel medio alto realmente tiene que crecer".

En una conferencia de prensa de la alianza Oneworld el domingo, el panel compuesto exclusivamente por hombres incluyó al CEO y presidente de American Airlines Group Inc., Doug Parker, el máximo ejecutivo de Cathay Pacific Airways Ltd., Rupert Hogg, y Willie Walsh, el CEO del propietario de British Airways IAG SA.

Cuando los medios se acercaron más tarde para una sesión de fotos, el panel fue rodeado por personal femenino uniformado de las aerolíneas.

Las ganancias de las aerolíneas globales caerán este año desde un récord alcanzado en el 2017, afectadas por mayores costos laborales y de combustible, dijo el lunes IATA.

El máximo ejecutivo del grupo, Alexandre de Juniac, dijo la semana pasada que la industria estaba "probablemente en el punto máximo del ciclo. "El número total de pasajeros aéreos llegará a 4,400 millones en el 2018.

Ventaja competitiva

Bangkok Airways, mientras tanto, tiene a dos mujeres en su junta directiva de 12 miembros. "Respetamos a todos los que son capaces, que pueden hacer el trabajo", dijo el presidente Puttipong Prasattong-Osoth. "No veo la diferencia del trabajo masculino y femenino, depende de sus habilidades".

Y SkyTeam, la alianza de aeolíneas que incluye a China Airlines Ltd., China Southern Airlines Co. y Delta Air Lines Inc., nombró el lunes a la exejecutiva de Delta, Kristin Colvile, como su CEO. Colvile reemplazará a Perry Cantarutti, quien regresará a Delta.