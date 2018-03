Cómo actualizar su LinkedIn sin que su jefe sospeche

Actualizar tu perfil de LinkedIn puede ser algo estresante si considera que esto podría alarmar a tu jefe o causar tensión en su actual trabajo. Sin embargo, la verdad del asunto es que nunca debe sentirse culpable por actualizar su perfil profesional.

Es común tener la impresión que su jefe puede saber o pensar que está usted buscando un nuevo empleo, pero hay formas simples de evitar ese problema. Michele Lando de Glassdoor comparte a continuación algunos consejos para ayudarlo a actualizar su perfil de LinkedIn sin alarmar a su jefe o enviar una señal no deseada.

Actualizar su perfil no significa que no esté satisfecho con su trabajo

Lo primero es darse cuenta de que actualizar su perfil de LinkedIn o renovar su currículum no significa automáticamente que no está contento con su empleo actual. Es posible que haya asumido recientemente un gran proyecto que desea mencionar, o tal vez ha pasado un tiempo desde que ha actualizado su información. Independientemente de sus razones, tiene todo el derecho a actualizar sus documentos profesionales y su perfil de LinkedIn sin sentirse culpable o asustado de que un gerente o jefe pueda estar descontento.

Si su jefe se enoja por una actualización de LinkedIn (actualizar su LinkedIn puede considerarse un desarrollo profesional), probablemente no esté trabajando para alguien que quiere que tenga éxito. En todo caso, su gerente o jefe debería estar encantado de que desee destacar todo lo que ha logrado mientras trabajaba para ellos. Su éxito podría hablar bien de ellos y sus técnicas de liderazgo.

Sea transparente y reconozca los cambios

Si le preocupa que un gerente o jefe pueda sentir que está actuando a sus espaldas, hágales saber que está actualizando su perfil. Al salir y decirles que está planeando actualizar o renovar su CV digital, no hay forma de que ellos sientan que fue deshonesto o trató de ocultarlo.

Una opción es enviar un correo electrónico que diga algo como: "Estaba mirando mi perfil de LinkedIn, y noté que hay muchos proyectos y responsabilidades que no he incluido, así que voy a estar agregando información adicional en los próximos días. Quería hacértelo saber, porque no quiero que ninguna actualización o cambio lo sorprenda". Esto demuestra que usted es abierto y que respeta a su jefe al darle un aviso de lo que podría venir.

Incluso puede agregar algo sobre cómo han puesto a su disposición grandes oportunidades, y desea reflejar eso en su perfil de LinkedIn.

Si todo lo demás falla

Si aún siente que dicha actualización puede provocarle a su jefe señales de advertencia, póngala en perspectiva para ellos. Una excelente manera de expresarlo es: "Siempre quiero que nuestros clientes / candidatos / socios tengan la información más actualizada sobre sus perfiles de LinkedIn para que pueda aprender más sobre ellos, por lo tanto, siento que necesito hacer lo mismo para poder reflejar ese estándar".

Otra excelente manera de enmarcar la actualización de LinkedIn es esta: "Me han ofrecido tantas oportunidades en este puesto, y quiero que otros lo vean y estén al tanto de las grandes oportunidades que ofrece esta compañía".

Ambas declaraciones expresan que desea mantenerse en el mismo estándar que busca en los demás, y que desea resaltar los beneficios de trabajar para la compañía. Esto destaca cómo lo beneficiará a usted y a sus clientes / candidatos / socios, lo que a su vez beneficiará a su jefe / compañía.

Al fin y al cabo, usted tiene el control de la información que pone, y no debe sentirse culpable o asustado por la actualización de su perfil de LinkedIn. Si su superior está tan molesto al respecto, es posible que desee buscar un nuevo empleo en el que su jefe / gerente quiera verlo triunfar.

Si está tratando de actualizar su perfil de LinkedIn sin alarmar a su jefe, sea transparente al respecto y encuadre esta acción de una manera que beneficie a todos. En ese punto, ha hecho un esfuerzo consciente por ser respetuoso con sus compañeros y jefes, y si aún están molestos, es culpa de ellos.