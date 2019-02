9 libros especializados que todo profesional debe leer en 2019

Los nuevos años traen nuevos retos. Dado el ritmo acelerado de 2019, las pruebas que enfrenta este año pueden ser las más difíciles aún. Los desafíos cada vez más complejos en inteligencia artificial y aprendizaje automático, el aumento de blockchain y la generación Z exige una fuerza laboral más diversa. ¿Es posible manejar todo esto y mantenerse firme y, sobre todo, sano? La respuesta es sí, y la solución es leer.

Hay una buena razón por la que las personas más exitosas del mundo comparten el amor por los libros. Al leer las ideas de los expertos, cualquiera puede emular las estrategias de los mejores y más brillantes.

Ya sea que desee ayudar a que su negocio crezca o ampliar sus horizontes personales, estos libros que comparte Inc. pueden ayudarlo mucho en ese camino:

"The Alter Ego Effect" de Todd Herman

Herman comparte estrategias precisas utilizadas por los mejores artistas del mundo del deporte, la política y el entretenimiento. Su libro lo ayudará a ser aún más poderoso dentro y fuera del ‘campo de juego’ y muestra claramente cómo aprovechar el alter ego. Sus ideas en el libro son universales y atemporales.

"I'm Not Done" de Patti Temple Rocks

El lugar de trabajo moderno se centra en atraer a las generaciones más jóvenes, En ese sentido, ¿qué pasa con las personas mayores? Este libro es una inmersión profunda de primera mano en el envejecimiento moderno que proporciona algunos ejemplos sorprendentes de discriminación en acción y propone una solución.

"The 4 Keys" por Andrew Sillitoe

La buena vida es más que el éxito en el trabajo. En su nuevo libro, Andrew Sillitoe defiende sus cuatro claves de la vida: negocios, cuerpo, relaciones y atención plena. El libro es perfecto para propietarios de negocios agotados y profesionales que desean recuperar el control.

"Fire Doesn't Innovate" por Kip Boyle

La ciberseguridad ya no es solo una preocupación del departamento de TI. El libro de Kip Boyle enseña a los lectores cómo reconocer los riesgos potenciales, desarrollar estrategias en toda la compañía para mitigar esos riesgos y proteger datos confidenciales.

"Habit That!" por Jaime Hope, MD

Algunos expertos dicen que todos deberían hacer algún ejercicio cada mañana, mientras que otros defienden el valor de más tiempo en familia. El libro del Dr. Jaime Hope revela las verdades y disipa los mitos de vivir mejor, brindando consejos prácticos sobre cómo crear hábitos más saludables y sostenibles en solo cinco minutos al día.

"Excellence Wins" por Horst Schulze

El cofundador de la compañía hotelera Ritz-Carlton describe en su libro las lecciones y los principios que han guiado su ilustre carrera, pero no deja fuera de lo normal a los pequeños.

"Possible Minds: Twenty-Five Ways of Looking at AI" por John Brockman

El autor de “This Will Make You Smarter” (“Esto te hará más inteligente”) entrevistó a algunas de las principales mentes de la tecnología moderna para separar los hechos de la ficción. No todos los entrevistados están de acuerdo con el futuro de la IA, pero sus perspectivas informadas arrojan nueva luz sobre el papel en evolución de la IA en la sociedad y las empresas en este libro.

"Atomic Habits" por James Clear

El libro de James Clear comparte cómo los malos hábitos provienen de malos sistemas. Para cambiar el hábito, primero se debe cambiar el sistema que permitió que surgiera este. Clear proporciona un marco de acción basado en la investigación en biología, psicología y neurociencia para cualquiera que busque realizar mejoras permanentes.

"This Is Marketing: You Can't Be Seen Until You Learn to See" por Seth Godin

El libro de larga data de Seth Godin es más que un curso intensivo de marketing. Los consejos contundentes del líder son aptos para todos. Las ideas prácticas, basadas en la experiencia, enseñan a los lectores cómo crear confianza en una audiencia, elegir el objetivo correcto y aprovechar la tensión emocional para cerrar acuerdos.