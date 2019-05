8 cosas que nunca debe hacer durante su primera semana de trabajo

Las primeras impresiones son siempre las más importantes, y en un nuevo trabajo, usted querrá mostrar su mejor comportamiento, al menos durante la primera semana. Si bien el primer contacto entre la empresa y el empleado es en la entrevista, en esta ninguna de las dos partes sabrá si realmente encaja en la empresa.

Según Amanda Augustine, experta en carreras profesionales en TopResume, recién luego de los primeros 90 días la persona sabrá si encaja o no en la empresa, a lo que ella llama una “audición no oficial” para lo que será su lugar en la empresa.

“Puede entrevistar a alguien hasta que esté azul de la cara, pero no es hasta que haya pasado estas primeras semanas para saber: '¿Cómo es realmente este trabajo?'”, señala Augustine en una entrevista para Business Insider.

Al igual que en cualquier audición, los nuevos empleados deben dar lo mejor de sí y evitar cometer errores críticos. Sin embargo, debe tener mucho cuidado, pues los empleados tienen una tendencia a impresionar en exceso durante la primera semana, lo que puede llevar a equivocaciones.

“No tiene que convertirse en un superhéroe en su primera semana. Necesita saber que todos los ojos están sobre usted”, señala Lynn Taylor, autora de “Tame Your Terrible Office Tyrant: How to Manage Childish Boss Behavior and Thrive in Your Job” (Domine a su terrible oficina tirana: Cómo manejar el comportamiento de los jefes infantiles y cómo prosperar en su trabajo, en español).

Estos son los errores más grandes que las nuevas contrataciones cometen durante su primera semana de trabajo, según Taylor y Augustine, que debe evitar a como dé lugar.

NO HAGA JUICIOS RÁPIDOS

Agustín dice que se necesitan 90 días para sentir realmente su compañía. Sus percepciones de quién le gusta, la cultura de la empresa o el trabajo en sí están sujetos a cambios. “Juzgar este rol por lo que está pasando en esas primeras semanas no es realmente útil para nadie. Normalmente va a cambiar”, dice la experta que sugiere hacer preguntas a sus compañeros de trabajos y jefes para que lo ayude a conocer más sobre la organización.

NO SE QUEDE MÁS TIEMPO NI LLEGUE ANTES

Cuando lo contratan por primera vez, usted querrá seguir demostrando que merece el puesto. Cayendo en la trampa de querer impresionar en excesos a sus jefes y compañeros de trabajo, a veces llegando antes y saliendo después de que todos de más. Lynn Taylor señala que trabajar demasiado tiempo lo agotará rápidamente y sentará un mal precedente para el futuro. Por ejemplo, si comienza a llegar más tarde después de presentarse temprano durante la primera semana, pensarán que su rendimiento ha bajado pronto.

NO TENGA MIEDO DE UN NUEVO COMIENZO

Muchos nuevos empleados pueden asumir que todos en su nuevo trabajo tienen la misma opinión que sus antiguos compañeros de trabajo, dice la experta de TopResume; pero usted tiene el poder de forjar un nuevo camino en una nueva compañía, siempre y cuando comience lo suficientemente temprano.



NO ALMUERCE SOLO TODOS LOS DÍAS

Uno de los mayores errores que cometen los nuevos trabajadores es comer solo todos los días. Después del primer par de días, las personas pueden dejar de hacer todo lo posible para que se sienta bienvenido, pero eso no significa que deba dejar de tomar la iniciativa para socializar con nuevos compañeros de trabajo.

NO CUENTE DETALLES DE SU VIDA

Augustine dice que debe evitar esto especialmente en horas felices o eventos sociales de la empresa. La experta señala que es igual de importante no permitirse el exceso si hay alcohol alrededor.



NO CAMBIE EL CÓDIGO DE VESTIMENTA

No es necesario vestirse como si fuera a una entrevista de trabajo una vez que lo contraten, a menos que la empresa lo exija. Si los empleados normalmente visten jeans y polo, trabajar en un traje puede indicar que no encaja bien con la cultura de la empresa.



NO SIGA MENCIONANDO SU VIEJO TRABAJO

"Una trampa en la que caen muchos nuevos empleados es que siempre están hablando de su antigua empresa", dice la experta Augustine. ¿Si sale con una nueva persona y sigue hablando de su ex, que cree que podría pasar en su relación?

NO TENGA MIEDO DE MOSTRAR SUS HABILIDADES



La mayoría de las veces, en las entrevistas, no puede discutir cada parte de su currículum, dice Taylor. Durante la primera semana, asegúrese de que su jefe sepa si tiene habilidades fuera de su rol principal. De esa manera, él puede tenerlo en cuenta para proyectos en el futuro.