El 78% de los peruanos miente en su hoja de vida, revela estudio

Verifica estos puntos de último minuto Una vez que te sientas bien con tu currículum, no hagas clic en enviar por el momento. Cargar tu currículum antes de realizar un escaneo completo puede generar errores y oportunidades perdidas para causar la mejor impresión. Revisa los siguientes puntos para asegurarte de que tu currículum esté listo para ser visto por el mundo: Verifica tu información de empleo para asegurarte de que coincida con lo que tienes en LinkedIn. Cualquier discrepancia, incluso si es accidental, podría levantar sospechas en un reclutador. Usa una plataforma como Grammarly (en inglés) o MyStilus (en español) para editar tu currículum. Estas páginas pueden salvarte de errores ortográficos, cientos de tipos de errores gramaticales y de puntuación, y palabras que se escriben bien, pero se usan en el contexto incorrecto, todas las cuales se ven poco profesionales en un currículum y pueden dañar seriamente tus posibilidades de pasar a la siguiente ronda de contratación. Guarda tu currículum con un nombre de archivo simple para mantener la profesionalidad y simplemente mantener un mejor registro de tus documentos. No puedes equivocarte con un nombre tipo "Tu apellido-CV-2018" Comprueba las mayúsculas y minúsculas en los nombres y títulos de las empresas; la coherencia en tu CV es la clave. Revisa tus viñetas para asegurarte de que estén enfocadas en mostrar resultados, no simplemente en enumerar tareas.