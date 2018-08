Más del 70% de trabajadores peruanos espera haber formado su propia empresa en los próximos diez años

FOTO 4 | 4. Asistente virtual. Si todo esto de construir y vender no es algo que estés buscando hacer, no temas: hay otras opciones. Si tu zona de genio está centrada en la ejecución y eres un emprendedor, puedes convertirse en un asistente virtual. Tus tareas allí serán notablemente similares a las de un asistente personal, pero orientado a los deberes en línea. Por ejemplo, si un ejecutivo de internet necesita que alguien publique todo el contenido de redes sociales que ha creado, y no quieres contratar a un empleado de tiempo completo, un asistente virtual sería la primera persona en consultar para obtener ayuda. (Foto: Pixabay)