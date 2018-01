Las 7 ventajas y desventajas de trabajar en una startup

- / -

Foto 6 | Salarios más bajos: Cuando hablamos de escasez de recursos dentro de la empresa es en todos los sentidos, también en personal. En muchas ocasiones los promotores del proyecto no tienen ningún tipo de remuneración y los beneficios se reinvierten para seguir creciendo. El presupuesto asignado a personal va para los colaboradores o primeros empleados, que tendrán contratos temporales, a tiempo parcial, es decir, aplicando todas aquellas fórmulas que permita a los emprendedores optimizar estas partidas o pueden ofrecerse acciones de la compañía con el riesgo que estas suponen. No porque no quieran recompensar a los trabajadores sino porque no hay medios. (Foto: USI)