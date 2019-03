Siete consejos para no ser afectados por las personas tóxicas en el trabajo y en la vida

Una persona tóxica, por lo general, agota la energía de quienes se encuentran a su alrededor. Convivir laboralmente con este tipo de trabajadores es realmente un problema, puesto que provocan diversos conflictos. Cuando se topa con una de estas personas, su trabajo se vuelve un problema y hasta puede cambiar su forma de ser.

Mientras que una persona tóxica puede usar la manipulación y la mentira, otra puede recurrir a la intimidación e incivilidad. Y si no tiene cuidado, personas como esas pueden afectar seriamente su bienestar.

¿Cómo saber si tiene un compañero tóxico?

Hay diversos comportamientos que se salen de la norma, estos contaminan el ambiente de trabajo y hacen que la forma de desarrollarse profesionalmente sea nada gratificante. ¿Cómo identifica a un trabajador tóxico?:

Duda de la capacidad de sus compañeros.Es negativo.Genera conflictos.No asume sus errores.No colabora.Cambia de humor constantemente.Es pasivo y, a veces, no termina su trabajo.No habla sobre su intimidad, pero sabe la vida de los demás.

Sin embargo, no todo está perdido y hay más opciones que la resignación o, en el peor de los casos, la renuncia. Las personas mentalmente fuertes tratan a las personas tóxicas de una manera hábil. Se niegan a ceder su poder y siguen siendo lo mejor que pueden, sin importar quién los rodea.

Para que usted contrarreste a las actitudes de este tipo de compañeros de trabajo, el portal Inc. realizó un una lista para con consejos para no ser afectados por las personas tóxicas y revelan el comportamiento de estas dentro de una empresa.

Establecer límites físicos

Puede decidir cuánto tiempo y energía desea dedicar a las personas en su vida. Cuando alguien es tóxico, es posible que deba establecer límites claros y firmes sobre el tiempo que pasarán juntos. Limitar su contacto con personas tóxicas puede ser clave para ayudarlo a mantenerse fuerte.

Establecer límites emocionales

No siempre puede limitar la cantidad de tiempo que pasa con ciertas personas. Después de todo, no puede elegir a sus compañeros de trabajo o jefes. Cuando no pueda limitar su exposición a personas tóxicas, limite la energía emocional que gasta en ellas. No se queje de ellos en su tiempo libre.

¿Cómo identifica a un trabajador tóxico? (Foto: MorgueFile)

Trabajar en controlarse a sí mismos, no a los demás

Puede ser tentador pensar: "Desearía que mi madre no me hiciera comentarios tan sarcásticos todo el tiempo" o "Espero que mi esposo no beba demasiado en la fiesta", pero no puede controlarlo. Lo que hacen otras personas es invertir energía en desear que otras personas fuesen diferentes pues solo desperdician su tiempo. Enfóquese en controlar cómo responde a los demás. Ya sea que hable o se vaya, tiene opciones en cómo lidiar con la situación.

Seguir con lo que dicen

Amenazar repetidamente con cortar a alguien o advertirle a alguien que nunca más les prestará dinero, solo para darle la vuelta y darle dinero la próxima vez que pregunten, empeora la situación. Si va a establecer límites con alguien, sea una persona de palabra. De lo contrario, estará contribuyendo a la crisis en una relación.

Regular sus pensamientos

Pensar cosas como: "Ella siempre arruina mi día" o "Él me hace sentir mal conmigo mismo", le da a la gente tóxica poder sobre usted. Cuando se encuentre pensando de una manera destructiva, mantenga una conversación más saludable consigo mismo. Recuerde sus elecciones y no se victimice.

Participar en habilidades de afrontamiento saludables

Incluso cuando establezca límites saludables con personas tóxicas, pueden drenarlo. Es importante participar en estrategias de afrontamiento saludables que lo ayudarán a mantenerse fuerte. Experimente con una variedad de habilidades de afrontamiento, desde la gratitud hasta la meditación. Y cuide su salud. Es imposible mantenerse mentalmente fuerte cuando abusa de su cuerpo con alcohol, falta de sueño o comida chatarra.

Sea fiel a sus valores

Dejar un trabajo para escapar de un entorno tóxico no significa que no haya sido lo suficientemente fuerte para evitarlo, sino que puede significar que decidió priorizar su bienestar sobre el dinero. Cuando sabe lo que valora, priorizar su vida se vuelve más fácil. Eso no significa que no cometa errores, las personas tóxicas tienen la capacidad de ser una influencia negativa para nosotros. Pero, antes de que pueda comportarse de acuerdo con sus creencias, necesita saber cuáles son sus valores.

Construya sus músculos mentales

Al igual que los músculos físicos se atrofiarán sin ejercicio, sus músculos mentales también lo harán. Por eso es importante seguir construyéndolos. También es clave renunciar a los malos hábitos que le están drenando de la fuerza mental. Cuanto más fuerte crezca, más fácil es tratar con personas tóxicas. Y mientras menos poder les otorgue sobre usted, será menos probable que afecten su vida.