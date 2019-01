El 52% de jóvenes postula hasta más de 5 veces antes de conseguir su primer empleo

Uno de los grandes desafíos que enfrentan los jóvenes que buscan ingresar al mercado laboral es la etapa de inserción y de búsqueda de trabajo.

El 52% de jóvenes limeños postula de 2 hasta más de 5 veces a un proceso de selección antes de conseguir su primer empleo, según un sondeo realizado por la Fundación Forge Perú en enero a más de 200 ciudadanos entre 18 y 24 años.

¿Qué buscan las empresas?

El sondeo reveló las principales percepciones de los jóvenes en cuanto a lo que buscan las empresas en un proceso de selección. El 57.1% de ellos considera la experiencia como un factor indispensable para conseguir un empleo, y un 96% afirma que las habilidades blandas son igual de necesarias para conseguir un trabajo.

María José Gómez, directora de la Fundación Forge Perú explica que “la búsqueda de un empleo se torna difícil para un joven que recién termina su secundaria por el mismo desconocimiento del proceso. Si bien la experiencia es indispensable para los reclutadores, otros aspectos también son valorados".

Además, habilidades como la responsabilidad, puntualidad, trabajo en equipo y liderazgo son muy solicitados por las empresas, ya que hay primeros empleos que sin lugar a dudas lo requieren. Sin embargo, la ejecutiva sostiene que es una paradoja porque al momento del reclutamiento los jóvenes no tienen trabajadas sus habilidades blandas y es uno de los motivos por lo que los descartan.

La especialista menciona que en nuestro país las habilidades blandas no están implementadas en el sistema escolar y no se imparte ningún curso relacionado a ello. Es por esa situación que los jóvenes están obligados a descubrirlo día a día a través de cada postulación y a través de diversos desafíos que enfrentan en el sistema laboral peruano (falta de experiencia, capacitación, oportunidades, etc.).

¿Qué esperan los jóvenes en su primer empleo?

El sondeo revela que aprender de la metodología del trabajo es su principal requerimiento (31.7%), le sigue el liderazgo (27.3%), a trabajar en equipo (16.3%) y ser innovador y aprender idiomas (38.8%).

“Toda empresa capacita a sus trabajadores en torno a las necesidades que ellas buscan; sin embargo, solo algunas lo hacen para mejorar tanto la vida personal y profesional de ellos, y los jóvenes buscan ser capacitados en otras habilidades que les permitan crecer en otros ámbitos. Si más empresas hicieran esto, lograrían una mayor compenetración con sus trabajadores y que estos se desempeñen de manera más eficiente y productiva”, declaró la directora de la Fundación Forge Perú.

Asimismo, al consultarles a los jóvenes sobre las fortalezas que pueden destacar de su perfil y que las empresas valoran en un proceso de selección, el 30% menciona que es la responsabilidad, el 31,3% el trabajo en equipo, el 21% la adaptabilidad, el 12% la productividad y el 5,7% la creatividad.