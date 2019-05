5 hábitos que debe hacer todas las semanas si quiere mejorar su salud mental

La salud mental y la estabilidad son un asunto serio, e ignorarlo puede afectar seriamente su desempeño y su relación con los demás en un entorno empresarial.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es el estado de plenitud física, mental y social. Por eso, debemos de cuidarla; sin embargo, las personas tienden a infravalorarla y muchas veces se arriesgan con prácticas que la dañan a largo plazo. El trabajo es una de ellas.

A continuación, lo dejamos con cinco formas de fortalecerse mentalmente para lograr el máximo rendimiento, según comparte es su portal web Inc., la revista especializada en empresas.

1. ESTAR BIEN CON ALGUNAS COSAS QUE ESTÁN FUERA DE SU CONTROL



No hay una sola persona que no se preocupe. Y sus preocupaciones son el resultado directo del hecho de que no tiene el control de todo. Las cosas que están bajo control, puede manejarlas muy bien. Así que quite el pie del acelerador, tome una cosa a la vez y concéntrese en lo que está justo delante de usted. Esto ayudará a aliviar algunas de las molestias que experimenta con las cosas que lo llevan a su estrés y ansiedad.

Enfóquese en pensamientos positivos que le harán sentir seguro. (Foto: Shutterstock)

2. ENFÓQUESE EN PENSAMIENTOS POSITIVOS.



Si se siente ansioso, muévase, tome un poco de aire fresco. Póngase los audífonos y comience a escuchar su música relajante favorita mientras camina. Intente alejar su mente de lo que le molesta. Enfóquese en pensamientos positivos que le harán sentir seguro. Cuando esté en la homeostasis, reflexione sobre qué tan afortunado es en realidad.

3. ENTRENE SU CEREBRO PARA DEJAR DE TEMER



El ex presidente de los Estados Unidos Franklin D. Roosevelt dijo alguna vez: "Lo único que debemos temer es el miedo mismo". En efecto, el miedo es lo que lo paraliza en una reunión o presentación importante. Así que entrenar su cerebro para ver que no hay amenaza le ayudará a desactivar la respuesta de miedo. Eventualmente, a medida que su cerebro se adapte, será más fácil de manejar y apagar dicha respuesta.

4. SÉ CONSCIENTE DE SUS PROPIAS INTENCIONES



A lo largo del día, consulte con usted mismo. Cuando sienta que algo se está escapando de las manos, pruebe dándose una pausa, respire y revise su intención nuevamente. Observe cómo la calidad de su trabajo cambia cada hora, a medida que se vuelve más consciente de sus intenciones.

5. DEJE DE PENSAR EN EL PASADO



Las personas inteligentes y generalmente felices experimentan un mayor éxito porque son buenos guardianes de lo que les permiten ingresar a sus mentes, incluidos los pensamientos no deseados de eventos del pasado. Todos hemos experimentado el fracaso, pero si todavía está obsesionado con una mala decisión, está eligiendo el camino mental equivocado. Acepte que los fracasos y los contratiempos son parte del proceso de aprendizaje de la vida. Ponlo en el pasado y sigue adelante.