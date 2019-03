4 cosas sencillas que hacen feliz a Bill Gates a sus 63 años

Bill Gates es el segundo hombre más rico del mundo. Y aunque para muchos eso podría ser símbolo de felicidad, para el cofundador de Microsoft parece ser lo menos importante en su vida. Prueba de ello es una reciente entrevista que se le hizo en el "Ask Me Anything" en Reddit, en la que tuvo que responder, entre otras cosas, temas humanitarios, cambio climático, educación, entre otras.

Durante la sesión en vivo, las preguntas cambiaron a la vida personal de Bill Gates. Al empresario de 63 años, se le hicieron dos preguntas convincentes: "¿Está contento?, y "A pesar de todo, ¿qué le hace feliz?"

¿Cuál fue la respuesta de Bill Gates? A la primera pregunta, respondió: "¡Sí! Cuando tenía más de 30 años, no creía que la gente de 60 años fuera muy inteligente o se divirtiera mucho. Ahora he tenido una contra-revelación. Pregúnteme en 20 años y les diré lo inteligentes que son los niños de 80 años".

En cuanto a la segunda pregunta, Gates dijo: "Algunos dijeron recientemente que cuando a sus hijos les está yendo bien, realmente es muy especial, y como padre, estoy completamente de acuerdo. Algunas veces cumplir con los compromisos consigo mismo, como hacer más ejercicio, también mejora su felicidad."

Recientemente, Gates compartió una publicación en Facebook: "Cuando tenía 20 y 30 años, era fanático del software. No me tomaba vacaciones ni los fines de semana y no estaba interesado en casarme. (Obviamente, eso cambió cuando Conocí a Melinda!)".

Ahora disfruta de los frutos de su trabajo a través de sus ambiciones de vida personal y familiar, así como de cumplir su visión más amplia de la vida de acabar con la pobreza extrema y el hambre en el mundo a través de la Fundación Bill y Melinda Gates.

Antes de que usted diga, “no soy Bill Gates, no tengo los mismos lujos en la vida", el portal Inc. compartió en su sitio web cuatro claves que hacen feliz a Gates y que si sigue el mismo camino podría llegar a estar en la misma situación. Y lo más importante, no tiene que ser multimillonario para alcanzar la felicidad de la que habla.

CUMPLIR CON SUS COMPROMISOS

La forma en que las personas se vuelven más inteligentes a medida que envejecen no se trata tanto de aumentar el conocimiento intelectual o de acumular más riqueza (aunque ambos sucederán en virtud de tomar buenas decisiones). Se trata de elegir y seguir intencionalmente lo que más importa: cumplir con sus compromisos, como dijo Gates.

Al empresario de 63 años, se le hicieron dos preguntas convincentes: "¿Está contento?, y "A pesar de todo, ¿qué le hace feliz?". (Foto: Getty Images) Al empresario de 63 años, se le hicieron dos preguntas convincentes: "¿Está contento?, y "A pesar de todo, ¿qué le hace feliz?". (Foto: Getty Images) Al empresario de 63 años, se le hicieron dos preguntas convincentes: "¿Está contento?, y "A pesar de todo, ¿qué le hace feliz?". (Foto: Getty Images)

TENER UNA MENTALIDAD DE DAR

El último gurú de la motivación, Jim Rohn, dijo: "Solo al dar puede recibir más de lo que ya tiene". A través de su generosa base, Gates ha logrado esto en una escala que muchos no imaginan.

En 2006, su amigo cercano Warren Buffett, ahora la tercera persona más rica del planeta, firmó documentos que le dieron $ 31 mil millones de su fortuna para financiar el trabajo de la Fundación Gates en la lucha contra las enfermedades infecciosas y la reforma de la educación.

La ciencia ha confirmado que dar nos hace sentir felices, es bueno para nuestra salud y provoca gratitud. Un informe de la Escuela de Negocios de Harvard llegó incluso a la conclusión de que las recompensas emocionales son mayores cuando nuestra generosidad está conectada con los demás.

TRATE SU CUERPO COMO UN TEMPLO SAGRADO

Gates dijo que el ejercicio conduce a la felicidad. Él es un ávido jugador de tenis. Se ha demostrado que el ejercicio mejora su estado de ánimo y disminuye los sentimientos de depresión, ansiedad y estrés.

Un estudio de 24 mujeres diagnosticadas con depresión mostró que el ejercicio de cualquier intensidad disminuyó significativamente los sentimientos de depresión. De hecho, redujo el estado de ánimo deprimido 10 y 30 minutos después de la actividad física.

PONER A LA FAMILIA PRIMERO

Como sugirió, las prioridades de Gates se centraron más en la vida familiar y en el sentimiento especial de ver a sus hijos sobresalir en la vida. La opción de no colocar la vida familiar a la par o incluso por delante de las prioridades profesionales puede ser costosa.

Si el equilibrio entre el trabajo y la vida personal es una lucha de culpabilidad porque cree que su empresa o carrera sufrirá, la solución es simple: establezca primero los límites no negociables en torno a las prioridades de su familia y luego use el mismo rigor para establecer límites estrictos en el trabajo.

Tener líneas sólidas alrededor de cada área de la vida en última instancia lo hará más enfocado, eficiente y efectivo en el trabajo. Y a sus hijos les encantará que papá o mamá lleguen a casa a tiempo para compartir tiempo juntos.