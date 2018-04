- / -

FOTO 12 | 12. Lego – Dinamarca. De niño siempre me encantó jugar con mis Legos y si eres como yo, entonces te encantará estar rodeado de Legos todo el día, y así mismo es como se siente trabajar para Lego. La disposición colorida fomenta la interacción y el juego entre los empleados, en un esfuerzo por estimular su imaginación, ya que de eso es de lo que se trata Lego después de todo, ¿o no? Las salas de reunión son iluminadas, coloridas, abiertas y de variado tamaño, dependiendo del propósito de cada una. Todas están diseñadas para brindar felicidad y comodidad a los espacios de trabajo, elevando así la moral del equipo y la capacidad de desarrollo de los productos. Todas las oficinas están pensadas para que cualquiera pueda jugar con los legos e idear algo nuevo, mientras trabaja. Si pasarte todo el día jugando y trabajando con Lego no te hace feliz, entonces no sé qué otra cosa podría hacerte feliz ! (Foto: viralismo)