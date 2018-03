16 negocios que puedes empezar mañana mismo

FOTOS | Existen miles de empresas que esperan para ser incubadas y que no requieren gran cantidad de dinero ni títulos universitarios. No estamos hablando sobre el próximo Google, Microsoft o General Electric, pero sí de negocios que generan ganancias respetables. Mejor aún, podrás dejar estar encerrado entre cuatro paredes y ser tu propio jefe.

Para recabar algunas ideas, Forbes y Adams Business (una unidad de F+W Media), editor The Start Your Own Business Bible, recogieron ideas de este que contiene 501 “nuevas empresas que puedes empezar hoy, cada una con su propio análisis, incluyendo el financiamiento inicial requerido, una descripción general del producto o servicio, la estructura típica de ganancias, equipo inicial necesario, costos ocultos, consejos operativos y más para dar a los empresarios en ciernes una idea de en qué se están metiendo”.

Aquí están 16 de los negocios más atractivos y fáciles de iniciar, que abarcan una amplia gama de industrias, segmentos de clientes y necesidades de financiamiento iniciales. Algunos son más peculiares que otros, y todos están al alcance de cualquiera que tenga un suministro saludable de sentido común y determinación.