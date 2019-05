13 preguntas que Google realiza a sus colaboradores sobre sus gerentes

Google es una de las mejores empresas que tiene en cuenta el desarrollo del liderazgo, señala Forbes.

Por eso, la revista de negocios reveló las 13 preguntas con las que Google encuestas a sus colaboradores sobre sus jefes y gerentes.

Las 11 primeras son enunciados a los que los colaboradores deben responder afirmativa o negativamente; mientras, que las dos últimas son preguntas abiertas. Ante esto, la revista americana brinda sugerencias sobre cada aspecto que le interesa indagar a la empresa de tecnología.

Feedback sobre el gerente:



1. Mi gerente me da comentarios prácticos que me ayudan a mejorar mi rendimiento.

Consejo: El desarrollo del liderazgo requiere que los líderes proporcionen a los empleados una retroalimentación concreta que los empleados mejoren su desempeño. Los líderes no solo se miden por la forma en que lideran, sino también por cómo inspiran a otros a mejorar.

2. Mi gerente no delega.

Consejo: Un líder que no delega es un jefe ineficaz. Esto muestra una falta de confianza en el equipo. Cuando los jefes no delegan, alienan a los empleados, crean una interferencia innecesaria, una capa adicional de estrés y fricción general. La solución es que el líder establezca los estándares, comunique la misión, proporcione los objetivos y cree el entorno para que el equipo prospere.

3. Mi gerente muestra consideración por mí como persona.

Consejo: Cuando su equipo no es tratado con decencia y respeto, el rendimiento disminuirá y la tensión aumentará. Debe poner a la gente primero. Cuando lo haga, su equipo se sentirá valorado, se conectarán a una misión más grande y su desempeño mejorará.

4. Las acciones de mi gerente demuestran que valora mi perspectiva, incluso si es diferente de la suya.

​Consejo: Lo ideal es que el equipo ofrezca perspectivas nuevas, diferentes a las del jefe o desafiantes. Para lograr este ambiente de confianza, debe dar la bienvenida a nuevas opiniones creando una cultura de apreciación y reconocimiento. En segundo lugar, las nuevas opiniones conducen a nuevas ideas y pueden crear nuevos enfoques.

5. Mi gerente mantiene al equipo enfocado en nuestros resultados / entregables prioritarios.

​Consejo: Tanto el equipo como el líder del equipo son responsables de producir. Con frecuencia, los colaboradores son los responsables de no estar 100% concentrados en los resultados. Los líderes deben establecer un conjunto de valores y crear la estructura para que sus equipos prosperen.

Forbes reveló las 13 preguntas con las que Google encuestas a sus colaboradores sobre sus jefes y gerentes.

6. Mi gerente regularmente comparte información relevante de su gerente y líderes superiores.

​Consejo: Enseñe a tu equipo. Comparta sus ideas. Aliente al intercambio de información. No se aferres a lecciones valiosas. Eduque a sus colegas para que ellos también puedan prosperar.

7. Mi gerente ha tenido una discusión significativa conmigo sobre el desarrollo profesional en los últimos seis meses.

​Consejo: Hay demasiado enfoque en lo inmediato. Los empleados quieren ejecutar, pero también quieren construir sus propias carreras. Ayúdeles a convertirse en los líderes que quieren llegar a ser. Le ayuda, los inspira y crea beneficios para todos.



8. Mi gerente comunica metas claras para nuestro equipo.

Consejo: Escriba las metas del equipo y muéstrelas con cada miembro del equipo. Colóquelos en una pared para que todos puedan verlos. De lo contrario, ¿cuál el rumbo del trabajo? Ayúdales a ver el final y muéstrales cómo llegar allí.

9. Mi gerente tiene la experiencia técnica requerida para administrarme de manera efectiva.

​Consejo: Hable si su jefe no sabe o no puede hacer bien su trabajo. Líderes que piden otros jefes, deben ser capaces también de autoevaluarse.

10. Recomendaría a mi gerente a otros colaboradores.

​Consejo: Esta pregunta es sobre la confianza y la comunidad. ¿Cree que se puede confiar en su gerente para liderar a otros colaboradores? ¿Este líder puede elevar a otros colegas? y ¿es la persona correcta para liderar?

11. Estoy satisfecho con el desempeño de mi gerente en su puesto

Consejo: Esta pregunta permite a los colaboradores evaluar a sus superiores. Coloca la responsabilidad en los empleados para evaluar las habilidades de liderazgo y gestión de su jefe.

12. ¿Qué le recomendarías a tu gerente que siga haciendo?

Consejo: Esta es la oportunidad del funcionario para alentar a su gerente a continuar con las buenas habilidades de liderazgo que refuerzan el desempeño óptimo e inspiran la excelencia.

13. ¿Qué le gustaría cambiar de su gerente?

​Consejo: Es la ocasión del trabajador para alentar a su gerente a que cese los malos hábitos y las prácticas desmotivadoras que bloquean el progreso y frustran los resultados.