Los 10 mandamientos del Consumidor Financiero Responsable peruano

FOTOS | Abrir una cuenta de débito, pedir un crédito para una vivienda o contratar un seguro son decisiones fáciles de tomar pero deben ser asumidas con responsabilidad.

Es que una persona puede tener liquidez para afrontar el pago de un mes, pero no ser solvente para llevar un crédito por más de seis meses.

Según el Banco Mundial, unos 2,000 millones de adultos en todo el mundo no poseen una cuenta básica.

En tanto, el 59% de los adultos que no tienen una cuenta para transacciones menciona la falta de dinero como la principal razón de ello, lo que implica que los servicios financieros aún no son asequibles o no están diseñados para ajustarse a las necesidades de usuarios de ingreso bajo.

Por ello, mañana jueves 15 de marzo se celebra el Día del Consumidor, por lo que la SBS pone a disposición de la ciudadanía el Decálogo del Consumidor Financiero Responsable.

Además, la Semana Mundial del Ahorro se celebra del 19 al 25 de marzo. Así, la SBS brinda consejos y recomendaciones para los usuarios del sistema financiero a fin de tener un adecuado manejo de sus finanzas.