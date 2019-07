10 malos hábitos de las personas que no alcanzan el éxito

A menudo nos cruzamos con todo tipo de personas, ya sea en el trabajo, estudios o cualquier escenario; sin embargo, de todas las que pasan por nuestras vidas, hay algunas que destacan sobre el resto, no solo por sus conocimientos y gran sabiduría sobre un determinado tema, sino porque han alcanzado cosas positivas.

Para nadie es un secreto que llegar a la cima no es fácil y se construye en base a esfuerzo, pero hay determinados hábitos que impiden a varias personas lograr el éxito.

El portal Forge Medium publicó un artículo en el que da a conocer qué prácticas no permiten a una persona ser exitosa.

1. Distracción

Muchas personas cuando están haciendo determinadas actividades o les asignan algún tipo de labor, a pesar de que están concentradas se distraen rápidamente, ya sea porque un compañero les habló, el teléfono sonó o sus redes sociales están activas. Este hábito detiene a una persona para alcanzar sus objetivos.

2. No solo hablar, sino actuar

A menudo, la intención de dar a conocer los planes que tiene uno frente a los demás, frena la mente. Para el empresario Derek Sivers, transmitirlos puede ser contraproducente, pues al recibir las felicitaciones cuando mencionamos el proyecto que vamos a iniciar, minamos la voluntad de seguir adelante.

¿Por qué? Porque la mente, al sentir que logró un objetivo tras ser reconocido por los demás, no se sentirá motivada para lograrlo; por ello, se recomienda comentarlo cuando se tenga buenas noticias, no solo intenciones.

3. Rodearse con personas equivocadas

Si tiene en mente ser mejor cada día, rodearse de personas que lo ayuden a lograr su objetivo es una excelente opción. Pero si en ese afán se equivoca y solo atrae a gente que lo absorbe, el éxito se apartará de usted. Busque en su entorno o en otros espacios a personas que sumen y lo alimenten de su energía.

4. Enfocarse en lo negativo

Hay personas que desde que comienza el día, todo lo ven mal. No les gusta cómo amaneció, por qué el carro iba muy lleno, etc. A pesar de que la jornada no sea de lo más alentadora, enfocarse en lo positivo ayudará mucho, caso contrario irradiará mala vibra y dará la perspectiva que está tiendo una mala vida.

5. Procrastinar

Posponer o aplazar tareas, deberes y responsabilidades por otras actividades que resultan más gratificantes pero que son irrelevantes es algo común en muchas personas que viven sus días como cualquiera otro. El éxito jamás se logrará si es de las personas que no hace las cosas en el momento adecuado.

Existen algunos hábitos que llevan a las personas al fracaso. (Foto:Freepik)

6. No escuchar a los demás

En la vida, la comunicación es muy importante, pero esto no quiere decir que solo nos dediquemos a hablar, sino también a escuchar a otras personas. Quizás hay alguien que tenga que decirnos algo o darnos algún consejo. Nunca hay que encerrarse en las ideas propias, pues los demás siempre tienen algo que aportar.

7. Caer en la pereza

No solo en el trabajo, la pereza puede ser un obstáculo para avanzar al ritmo que queríamos, en la vida personal también puede ser un serio problema. Pues al dejarse llevar por ella, lo único que se logra es limitarse a vivir una vida plena, algo que no es justo para los amigos, familiares y personas que desean compartir con usted.

8. No ser curioso

Si alguien se limita a todo lo que le dicen y no tiene interés por saber más, se quedará estancado en una sola definición, que por más equivocada que esté, será considerada por esta persona como válida. En mundo donde la tecnología está al alcance de todos, no tener la capacidad de explorar o buscar nuevas formas o respuestas a nuestras interrogantes, harán que jamás veamos cercano el éxito.

9. No ser amable

La amabilidad es el acto y/o comportamiento que realiza una persona con respeto y educación hacia los demás. Si no trata bien a su prójimo, probablemente existe un problema con usted que será percibido por el resto. No haga que el mundo, lo vea como alguien antipático que no tolera a nadie.

10. Renunciar

"La manera más segura de tener éxito es siempre intentarlo una vez más” , dijo una vez Thomas Edison. Jamás una personas debe darse por vencida, pese a que previamente fracaso en algo.