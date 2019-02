10 libros que Bill Gates recomienda leer

Bill Gates ha declarado en reiteradas oportunidades que es un lector voraz, y su pasión los libros nación desde que era joven. Esta pasión por la lectura se ha extendido tanto en el tiempo al punto de leer en la actualidad más de 50 libros al año .

Aunque el creador de Microsoft es reconocido por ser un genio en la industria informática y en los negocios, su lado filantrópico ha resaltado en las últimas décadas, por lo que cada vez le ve interesado y ocupado en temas que buscan mejorar el planeta y la vida de las personas con pocos recursos y un reducido acceso a servicios básicos.

La experiencia y el éxito de Gates hacen que sus recomendaciones en esta materia y en otras muchas sean valoradas y respetadas en el mundo. De hecho, cada año, los seguidores del empresario esperan a que el magnate publique sus obras favoritas, para que puedan seguir sus pasos.

Gates suele recomendar libros útiles para todo aquel interesado en los negocios; sin embargo, varias de sus obras favoritas están relacionadas a historias fascinantes de superación y a temas más sociales como el medio ambiente, la pobreza, la desigualdad, entre otros.



En ese sentido y entre tanta variedad, a continuación le recomendamos cuáles son los libros favoritos de Bill Gates.



BUSINESS ADVENTURES DE JOHN BROOKS

Bill Gates lo describió como “su libro de negocios favorito”. Llegó a sus manos luego de que su gran amigo, Warren Buffett, le prestara esta colección poco tiempo después de haberse conocido. Business Adventures es una colección de 12 artículos de negocio del diario New Yorker en la década de los 60s.

Sobre el libro, Gates insiste en que las ideas de su autor, John Brooks, han envejecido como el vino y aún se mantienen en la actualidad.

ARMY OF NONE DE PAUL SCHARRE

Este libro se basa en una reflexión que hace el autor Paul Scharre, un veterano del ejército estadounidense y ex colaborador del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, sobre las armas autónomas y sobre si los humanos deberían o no dejar que la tecnologías se hagan cargo de cosas tan delicadas como decisiones de guerra.

Alguna vez Gates dijo que debería dedicársele más tiempo a “pensar sobre las implicaciones positivas y negativas del progreso reciente en inteligencia artificial, aprendizaje automático y visión artificial“, pues aunque este tipo de tecnología es prometedora para la guerra, también puede generar algunos daños colaterales o consecuencias no deseadas.

THE MYTH OF THE STRONG LEADER DE ARCHIE BROWN

Escrito por un profesor reconocido de Oxford que se ha enfocado en estudiar el liderazgo político global durante 50 años, The Myth of the Strong Leader intenta desafiar la creencia general de que esos “líderes fuertes” que hemos visto alrededor del mundo, como Hitler, el Dalai Lama, Napoleón, Churchill, Stalin, Roosevelt, Thatcher, Merkel y muchos otros; no son los más exitosos o los que han realizado los mayores aportes a la sociedad.

Dice Gates que “a través de mi trabajo en el mundo de los negocios y en la fundación, he visto de primera mano cuán ineficaz e incluso peligroso puede ser cuando los líderes toman decisiones solos, y cuánto bien podemos hacer cuando trabajamos juntos. Los buenos líderes se desafiarán a sí mismos, aportarán nuevas ideas y consejos de expertos, y no solo invitarán sino que considerarán seriamente los puntos de vista opuestos”.

MINDSET: THE NEW PSYCHOLOGY OF SUCCESS DE CAROL DWECK

Si todo este tiempo ha estado esperando algo sobre mentalidad emprendedora o de desarrollo personal esto puede ser lo que buscaba. Este libro ha sido considerado por muchos como un imprescindible si lo que quiere es superarse e ir alcanzando poco a poco sus metas. Está escrito por la mundialmente conocida psicóloga de la Universidad de Stanford, Carol Dweck.

Gates resalta los conceptos de lo que Dweck denomina ‘mentalidad fija’ y ‘mentalidad de crecimiento’: “La primera, es aquella que hace a las personas creer que sus capacidades o cualidades no se pueden cambiar, lo que genera la necesidad de validarse constantemente; y las segundas, son aquellas que están convencidas que las cualidades básicas pueden fortalecerse como un músculo. Esta es la mentalidad a la que debes aspirar”.

Gates resalta los conceptos de lo que Dweck denomina ‘mentalidad fija’ y ‘mentalidad de crecimiento’. (Foto: AFP) Gates resalta los conceptos de lo que Dweck denomina ‘mentalidad fija’ y ‘mentalidad de crecimiento’. (Foto: AFP) Gates resalta los conceptos de lo que Dweck denomina ‘mentalidad fija’ y ‘mentalidad de crecimiento’. (Foto: AFP)

SUSTAINABLE MATERIALS WITH BOTH EYES OPEN POR JULIAN M. ALLWOOD, JONATHAN M. CULLEN, ET AL

¿Es de los que le preocupa el medio ambiente y trata de encontrar la forma de contribuir con él? Entonces, este sea el libro que andaba buscando. En esta obra, los argumentos e investigaciones estuvieron a cargo de un equipo de la Universidad de Cambridge que han evaluado muchos de los materiales que utilizan los seres humanos (como carbón, plástico y aluminio) y el efecto contaminante que tienen en el planeta.

El único detalle, que también resalta Gates, es que puede llegar a abrumar al lector general con sus datos, porque el libro está repleto de diagramas y números. “El mensaje del libro es claro y convincente: no podemos seguir utilizando los materiales como lo hemos hecho durante los últimos 150 años, pero afortunadamente no tenemos que hacerlo. Podemos satisfacer la creciente necesidad mundial de las cosas de la vida moderna, evitar los peores efectos del cambio climático y preservar el medio ambiente para las generaciones futuras”, señala el empresario.

THE HEADSPACE GUIDE TO MEDITATION AND MINDFULNESS DE ANDY PUDDICOMBE

Como su nombre lo indica, el libro es una guía sencilla y “especial para los escépticos como yo”, según Gates, pues contempla técnicas de meditación poderosas que permiten mejorar su salud física y mental. Narra el viaje del autor desde que fue estudiante universitario hasta monje budista y su simpleza lo hace atractivo a aquellos que quizás piensen dos veces sobre el tema.

“Estoy seguro de que mi yo de 25 años se reiría de este”, dice Bill cuando habla sobre la recomendación del libro, “pero ahora veo que la meditación es simplemente ejercicio para la mente, similar a la forma en que ejercitamos nuestros músculos cuando jugamos deportes”, añade.

WHERE GOOD IDEAS COME FROM DE STEVE JOHNSON

Gates cuenta que cuando leyó este libro se dio cuenta que es un texto perfecto para mostrar al mundo cómo crear entornos que puedan fomentar buenas ideas, sobre todo para aquellos involucrados en los negocios o en la educación.

“Algunos libros sobre innovación giran en torno a la idea de que un pequeño número de personas increíblemente inteligentes han tenido momentos de Eureka (…) pero Johnson desafía esta visión, que me gustó”, revela.

AWAKENING JOY DE JAMES BARAZ

Este es un libro de autoayuda recomendado por Gates, quien a pesar de que reconoce que no lee este género a menudo, señala que esta es una obra que no puede dejar pasar si está buscando inspiración.

Es más una guía que busca que puedas ignorar el entorno o aprender a vivir con él teniendo una mentalidad ganadora intacta y cultivando prácticas que puedan hacer más duraderas esas sensaciones de alegría.

“Se trata de disfrutar tu vida, elegir conscientemente las cosas que hacen que la vida sea más placentera y pensar a propósito. [El libro] Muestra cómo pensar acerca de la espiritualidad y el propósito en tu vida”, comenta Gates.

BAD BLOOD DE JOHN CARREYFOU

Este es el fascinante relato del caso de Theranos, una startup que pasó de valer 10.000 millones de dólares a estar en la quiebra y con cientos de demandas. Es una excelente narración de un caso de la vida real que puede resultar muy informativo y definitivamente una guía de como no hacer las cosas cuando está emprendiendo.

“Bad Blood aborda algunas cuestiones éticas serias, pero en última instancia es un thriller con un final trágico. Es una lectura divertida llena de detalles extraños que te harán jadear en voz alta. La historia casi parece demasiado ridícula para ser real en ciertos puntos (…) no pude dejar de leerlo“, explica Gates.