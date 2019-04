Diez hábitos que lo ayudarán a ser una mejor versión de sí mismo

Hay algo en el que todo el mundo está de acuerdo: todos queremos mejorar nuestra vida . A lo largo de esta, pasamos por constante aprendizaje y desarrollo personal, es por ello que nunca es tarde para mejorar, solo es cuestión de proponérselo. El problema aparece cuando no sabemos cómo, ni por dónde empezar.

En ese sentido, Inc. recopila diez hábitos que compartió Quara, una red social de preguntas y respuestas, que podría ayudarlo a lograr una mejor versión de usted.

Haga una lista diaria

Cada mañana, haga una lista de las 3 cosas más importantes que debe hacer para el día que causará el mayor impacto. Esto ayuda a eliminar el ruido y lo obliga a priorizar.

Use la prueba de 10 años

Cuando se encuentre en situaciones difíciles , en lugar de entrar en pánico, pregúntese, ¿esto será importante en 10 días? ¿10 meses? ¿10 años? Lo más probable es que no. No se preocupe por las cosas pequeñas y no se fije en el panorama general.

Aprenda una cosa nueva al día

Podría ser una lista de nuevos hábitos, un nuevo idioma, una habilidad o conocimiento. Empújese a crecer cada día. Si ha mejorado un poco cada día, piense en cómo ese efecto aumenta en un año.

Mire a un líder intelectual en YouTube todas las semanas

Muchos gurús recomiendan leer todos los días para aprender. Pero, en estos tiempos donde todo va muy rápido, podemos aprender a través de videos. Utilice YouTube para ver a un líder de opinión discutir sus aprendizajes e ideas. Es una excelente manera de complementar su aprendizaje.

Agrupe sus correos electrónicos

Es fácil distraerse ya que mil correos electrónicos llegan a su bandeja de entrada a lo largo del día. En lugar de revisar cada uno a medida que entra, agrúpelo cada 3 horas si puede. Por lo general, si es algo urgente, alguien lo llamará.

Beba un batido verde todas las mañanas

Es rápido, fácil y saludable para usted. ¿Quién quiere masticar verduras durante horas en el desayuno? Esta es una manera increíble de obtener una gran cantidad de sus verduras y porciones de frutas todos los días.

Realice ejercicios por la mañana

Es muy simple y muy efectivo. Su energía será mucho mejor el resto del día y su salud será mejor para ella.

Practique la gratitud

Todas las mañanas (o noches), dígase a sí mismo 3 cosas por las que está agradecido ese día o escriba notas. Lo hará sentir mucho más feliz. Cuando se sientas deprimido o estresado, simplemente saque una de las notas y léela.

Cree un equipo de "sentirse bien"

Pase tiempo con amigos y familiares que lo eleven y lo inspiren a vivir la mejor vida posible. ¿Tiene a alguien negativo en su vida? No pase tiempo con él, ¡saque la toxicidad de tu vida!

Tenga un sesgo hacia la experimentación

Muchas veces no sabemos cuál es la respuesta correcta. ¿Cuál es la mejor manera de averiguarlo? Experimentar. Ponga a prueba sus ideas y tenga una tendencia a tomar medidas para averiguar qué funcionará.