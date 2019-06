10 cosas que necesita saber para elegir correctamente el nombre de su negocio

Aunque muchas veces se deja para el último, elegir el nombre de un negocio puede resultar más complicado de lo que parece. Para ello, tiene que pensar cómo sonará cuando se diga en voz alta, si es de fácil recordación, entre otros aspectos.

Graham Winfrey escribió un artículo en Icn., en el que recopiló consejos de empresarios que pasaron por este proceso. Incluso, señala que varios de ellos tuvieron que elegir más de una vez la denominación de su compañía. A continuación, lo que debe tener en cuenta:

Para evitar perder su tiempo y no hacerse tantas preguntas sobre cuál sería el mejor nombre para su negocio siga algunas reglas. (Foto: Pixabay)

1. Tómelo con calma y no se apresure

A pesar de que no hay una cantidad de tiempo determinada para establecer un nombre, no caiga en el error de ocuparse sólo en él; por ello, mientras piensa en uno, no descuide los otros aspectos del negocio. Charlie Miner, fundador de la empresa de muebles e iluminación e-commerce WorkOf, recomienda que este proceso no debe impedir que avance su emprendimiento .

2. Preste atención a su audiencia

Como ejemplo puso a CB Insights, base de datos de capital de riesgo, cuyo fundador Anand Sanwal dijo que el primer nombre que le puso a su empresa fue Chubby Brain, pero que luego de escuchar a sus clientes institucionales decidió cambiarlo por uno que genere credibilidad. Es decir, nada es estático y si algo no funciona, debe buscar otras opciones.

Analice a su audiencia para elegir el nombre. (Foto: Freepik)

3. Que sea fácil de deletrear

El nombre debe ser de fácil recordación y no debe generar confusión. “He visto algunos nombres de startups donde pensaré, ¿fueron esas cuatro 'E' o tres?”, señaló Sanwal.

4. Si es corto, mejor

Si usted tiene en mente dos nombres: uno largo y el otro corto, opte por el último porque es más fácil de pronunciar y recordar. Pero tenga en cuenta algo: averigüe si el dominio puede ser costoso, ya que se da generalmente cuando estos son pequeños.

Haga una lista de posibles nombres y empiece a descartarlos. (Foto: Freepik)

5. Aparecer en los motores de búsqueda

Tenga presente que al momento de elegir un nombre, éste debe ser fácil de encontrarse en los motores de búsqueda. Evite usar términos comunes porque dificultaría ubicar a su empresa en las primeras páginas de resultados de búsqueda en Google .

6. Ponga a consideración de un grupo el o los posibles nombres

Si ya tiene una lista corta de nombres, aliste un grupo focal y póngalo de conocimiento a dichas personas. Bridie Loverro, cofundadora de QuadJobs, un mercado en línea que conecta a estudiantes universitarios y graduados con empleadores locales, señala que “el nombre a elegir puede no ser necesariamente el que más le guste a la gente, sino el que más recuerde”.

Elegir un nombre llamativo puede ser complicado, pero no imposible. (Foto: Freepik)

7. No se cierre

Si decide pasar de un modelo de negocio a otro y tiene que cambiar el nombre, no se haga problemas. Aunque no es el fin del mundo, quizás se le haga un poco complicado; por ello, se recomienda que cuando piense en un nombre para su negocio o emprendimiento, éste le permita crecer en diversos aspectos y no en uno que encasille a su empresa en un servicio específico, menciona Logan Sugarman, cofundador del servicio de conserjería de bienestar “Refrescar Cuerpo”.

8. Piense en móviles

Lo ideal es que sus clientes también puedan ver sus productos o servicios a través de una aplicación móvil, para esto debe considerar cómo se verá el nombre e ícono de su empresa en estos dispositivos.

Su negocio no solo debe ser pensado para que sea visitado físicamente, sino también por internet. (Foto: Freepik)

9. Dígale no a los nombres descriptivos

No piense que si el nombre de su empresa, no describe claramente a qué se dedica, nadie querrá saber de ella, pero lo que sí se recomienda es evitar el uso de nombres específicos a industrias completamente diferentes. Neil Patel, cofundador de la empresa de análisis web Crazy Egg, menciona que el nombre NomNom sugiere alimentos y, por lo tanto, no funciona si está iniciando una empresa de software de servicios financieros como servicio.

10. Personalice el nombre

Una vez que eligió el nombre, agréguele una función personalizada: uso de mayúsculas no convencionales, combinación de dos palabras en una o la adición de un toque de diseño único, entre otros. “Se trata de desarrollar una identidad visual más completa”, dice WorkOf's Miner.