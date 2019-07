Diez consejos si va a retirar su gratificación del banco

Ante la llegada de las Fiestas Patrias , muchos trabajadores peruanos están a la espera del depósito de la gratificación , el bono que reciben los empleados de una empresa del sector privado. En ese sentido, es importante tener en cuenta algunos consejos de seguridad para evitar ser víctima de la delincuencia.

Entre las principales medidas que debe tomar es no aceptar ayuda de terceros cuando realice una transacción, no publicar en sus redes sociales que ya depositaron la gratificación o no comentar en lugares públicos que realizará un retiro de ese dinero.

Recomendaciones que pueden ser obvias, como ir a los bancos en la mañana o acompañado por una persona de confianza, pero que a la hora de la hora por la premura nos olvidamos o no tomamos en cuenta. En ese sentido, año tras año, la Policía Nacional del Perú como parte los consejos básicos que usted debe tomar a la hora de retirar su dinero de una entidad bancaria.

Lo más recomendable para no ser víctima de robo es hacer uso de la banca electrónica o, de ser posible, un cheque bancario. (Foto: Andina)

Evite al máximo el manejo de sumas considerables de efectivo. Lo más recomendable es hacer uso de la banca electrónica o, de ser posible, un cheque bancario.

Evite las rutinas, no retirar siempre un día determinado en un mismo horario o cada semana.

Si va a la entidad bancaria siempre ve acompañado por alguien de absoluta confianza.

Al salir del banco, observe bien el panorama para detectar movimientos raros o personas que ya haya visto antes de entrar y observar si está siendo seguido por alguien.

Maneje confidencialmente sus operaciones financieras.