Una alternativa para el destrabe de dos importantes proyectos de irrigación que continúan paralizados -en el caso de Majes Siguas II desde diciembre del 2017 y Chavimochic III desde noviembre del 2016- es que estos pasen a manos del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), asumiendo este la calidad de concedente para hacerse cargo de la continuidad de las obras así como de los aspectos legales (como arbitrajes) que conllevan su desarrollo.

Un primer paso se dio en la tercera etapa del proyecto de irrigación Chavimochic. El 22 de julio el Consejo Regional de la Libertad aprobó la firma del convenio con el Minagri a fin de cederle por dos años la concesión del proyecto de irrigación (en el marco del DU 021-2020), firma que se concretó al día siguiente en un acto público (23 de julio).

No obstante, hasta el momento aún no se efectúa oficialmente la transferencia de la obra a manos de este ministerio ya que se requiere para ello de una resolución suprema por parte del Estado, adelantó a Gestión.pe el gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén.

“El Minagri tenía que designar al área ejecutora de este proyecto, hecho que ya ocurrió. Quién se va encargar de la tercera etapa de Chavimochic es el programa multilateral de inversiones del ministerio, hecho que nos fue comunicado ", explicó.

Añadió que a la par el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe derivar la asignación presupuestaria de la tercera etapa al Minagri.

“Esto es por lo que todavía no se hace la transferencia. Está en proceso la transferencia del financiamiento. El marco presupuestal para la tercera etapa todavía está asignado a la región La Libertad, pero con el convenio esta debe derivarse al Minagri”, remarcó.

Cabe recordar que la tercera etapa de Chavimochic comprende dos etapas en la fase constructiva.

La primera es la construcción de la presa Palo Redondo financiado por el gobierno nacional y regional para lo cual se obtuvo un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por US$ 100 millones aproximadamente la que está vigente, por lo que se tiene el financiamiento respectivo . Mientras que para la segunda fase que es el Canal Madre, el Ejecutivo tendrá que buscar alternativas de financiamiento dado que, según el contrato, este iba ser financiado por la concesionaria (Odebrecht y Graña y Montero).

“El convenio (suscrito con el Minagri) debe plasmarse en una resolución suprema en la cual se estipula cuáles son las funciones y obligaciones que asumirá el Minagri. Con esta resolución suprema se finiquita (el proceso de) transferencia. Tengo conocimiento que está resolución suprema es de especial interés del gobierno central, solo que todo el ruido político de las últimas semanas ha detenido el proceso para su emisión”, indicó Llempén.

Entre tanto desde el Minagri -en diálogo con este diario- precisó que en el caso de Chavimochic se trabaja en dos frentes para la salida del todavía concesionario Odebrecht y Graña y Montero: la resolución del contrato por mutuo acuerdo o la resolución unilateral.

“Descartamos continuar con los concesionarios. Lo que se evalúa son dos salidas: la resolución unilateral del contrato o la caducidad por mutuo acuerdo, pero no vamos a continuar con Odebrecht. Esa posibilidad está descartada", explicó el ministro Jorge Montenegro.

¿Cuál de los dos caminos tiene más chance? Al respecto, comentó que está evaluando la decisión a tomar de la mano con la Contraloría.

“ Aquí hay arbitrajes encaminados. Para el caso de Chavimochic esperamos encaminarlo hacia fines de año, por lo que en lo próximos meses se tomará una decisión ”, puntualizó.

Cuestionan transferencia de S/ 10 millones de Proyecto Chavimochic para la Región

-Majes Siguas II-

La transferencia de Majes Siguas II a manos del Minagri (en el marco del DU 021-2020) todavía no se concreta y a diferencia de Chavimochic III está tomando más tiempo tomando en cuenta que el último 28 de agosto el consejo regional de Arequipa se rehusó a transferir el proyecto al gobierno nacional con nueve votos en contra y cuatro a favor.

Ante ello el ministro Jorge Montenegro participó -en la víspera- en una reunión con los miembros del consejo regional para informarles sobre los alcances del convenio para la transferencia de la obra a su sector y los beneficios que traería para su pronto destrabe.

“Participaron de esta reunión 12 consejeros, en la cual dimos cuenta de todo el proceso que viene demandando el proyecto Majes Siguas II desde el 2003 hasta el 2020 ya que hay desconocimiento por parte de los consejeros, mientras que Autodema dio cuenta sobre la Adenda 13. Hay que entender que pese a que la propuesta de convenio (para su pase el Minagri) fue entregada en julio, hasta el momento no ha sido aceptada debido a que -aseguran- no se dio el mensaje completo y -sostienen- que está transferencia no da las garantías de que el proyecto se desarrolle”, comentó a Gestión.pe

En ese contexto, el ministro detalló que se acordó con los 12 consejeros regionales elaborar una nueva propuesta de convenio (para la transferencia) de Majes Siguas II para lo cual se recogerán las propuestas de cada uno de ellos.

“Estamos incorporando los requerimientos y planteamientos de cada uno de ellos, por lo que mañana (hoy) a las 10 AM en el local de Gobierno Regional se va a exponer la nueva propuesta de convenios para -de manera democrática- consensuar un nuevo documento que permita la transferencia de Majes Siguas II al Minagri”, explicó.

¿Qué piden los consejeros regionales? que se precise en el convenio -por ejemplo- si dentro del costo del proyecto Majes Siguas II se incorpora también la ‘puesta punto’.

“La puesta punto implica revisar y mejorar la represa de Condoroma; la bocatoma Tuti así como el canal de aducción que está totalmente quebrado y afectado lo que va a demandar un presupuesto adicional. Lo que hemos dicho nosotros es que estas demandas van por cuerdas separadas ya que el proyecto Majes Siguas II es para ampliar exclusivamente la frontera agrícola en 38,500 nuevas hectáreas, obtener ingresos por US$ 1,500 millones y sobre todo generar 100,000 empleos directos”, acotó.

Añadió que la ‘puesta punto’ -exigido por los consejeros regionales- no se incorpora como costo dentro del proyecto Majes Siguas II, lo que implica que no sería conveniente incluirlo en el convenio.

Respecto a la Adenda 13 (que implica un cambio tecnológico) indicó que el gobierno regional todavía no la puede aprobar si es que no pasa por “el debido procedimiento”.

“Que implica que pase por el MEF así como la emisión de informes técnicos legales totalmente saneados, que pasen por la Contraloría para que recién ahí sea visto por el Consejo Regional para que se pueda suscribir. Todo ello se ha explicado. Hasta la fecha no tenemos opinión de la Contraloría ya que Autodema debe presentar los documentos correspondientes. La Adenda está aún en Autodema (en el gobierno regional) ”, indicó.

Cabe precisar que de aprobarse la citada Adenda se demandará el desembolso de US$ 110 millones adicionales, debido a que se tiene asegurado cerca de US$ 96 millones del gobierno regional. El íntegro del desembolso correspondería al Estado Peruano y no a la concrecionaría Cobra.

Sería la segunda vez en que se incremente el presupuesto desde la firma del contrato, en 2010. En 2015, con las Adenda 12 y el TUO del contrato, la participación del Estado se elevó de US$ 207 millones hasta US$ 282 millones.

Montenegro también precisó que los consejeros solicitaron que un porcentaje considerable de las parcelas destinadas para la segunda etapa de Majes Siguas sean otorgadas para la pequeña agricultura. “Le hemos dicho que está solicitud habría que evaluarla debido a que prácticamente las parcelas ya están definidas”.

“Hemos recalcado que se buscará un mecanismo para atender a los pequeños agricultores”, puntualizó.

