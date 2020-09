Todavía no hay luz verde en el corto plazo para el destrabe del proyecto de irrigación Majes Siguas II -paralizado desde diciembre del 2017- ya que una alternativa desde el Ejecutivo para el reinicio de las obras es que su titularidad -actualmente en manos del Gobierno Regional de Arequipa- pase al Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) por cinco años.

Ello se daría en cumplimiento del DU 021-2020 .

Esta salida aún no se concreta ya que la propuesta de convenio para la transferencia de la obra fue rechazada -en una primera oportunidad- específicamente el 28 de agosto por el Consejo Regional de Arequipa, con nueve votos en contra y tres a favor.

Ante ello, la semana pasada un equipo del Minagri -encabezado por el titular del sector Jorge Montenegro- se reunió con los miembros del Consejo Regional de Arequipa para plantarles una nueva propuesta de convenio a través del cual el Minagri pasa hacer el concedente en el contrato de concesión suscrito con Cobra.

-Lo que plantea el nuevo convenio-

De acuerdo al nuevo planteamiento Autodema -que es la unidad ejecutora adscrita al Gobierno Regional de Arequipa- continuará con las labores de custodia, operación y mantenimiento de las obras existentes según el contrato de concesión hasta que el Minagri le comunique lo contrario.

Esta entidad también se mantendría como responsable de la contratación de los seguros de las obras existentes hasta noviembre de 2022 (tomando en cuenta que caducan en noviembre próximo) así como de ejecutar las obligaciones y actividades previstas en la primera etapa.

Los terrenos comprendidos en el proyecto Majes Siguas continuarán bajo custodia de Autedema, en ningún momento pasarán al Minagri.

El Ejecutivo -a través del Minagri- se propone como ejecutor de los trabajos de puesta punto con excepción de la bocatoma de Pitay y de la infraestructura de riego que lo administra las juntas de usuarios de regantes existentes, asumiendo la obligación de obtener el financiamiento respectivo . Tras estos trabajos se cederá los terrenos, sin cobro alguno, para el desarrollo de la segunda etapa.

Autodema -además- se mantiene como supervisor del contrato de concesión debiendo actuar obligatoriamente a través de la contratación de una empresa especializada.

En tanto que el Minagri se compromete a no hacer uso -a pedido de los consejeros regionales- de los recursos del canon y sobrecanon, lo que implica que estos no serán transferidos. También de hacerse cargo de los arbitraje a excepción de aquellos relacionados a los terrenos.

Asimismo de devolver el proyecto al Gore tras la culminación de las pruebas de su puesta en marcha; así como de autorizar al fiduciario el abono al concesionario de las inversiones adicionales previstas en la Adenda 13 .

-Lo qué viene ahora-

En diálogo con este diario, el titular del sector explicó que se esperaría que en las siguientes semanas -a más tardar hasta la primera semana de octubre- espera reunirse nuevamente con los miembros del Consejo Regional para añadir sus propuesta al nuevo convenio y finiquitar este paso.

“Lo importante es saber escuchar para incluir aquellas planteamientos que estén dentro del marco normativo. La idea es que cada miembro haga sus aportes para mejorar la segunda propuesta plantada desde el Gobierno. No es que pretendamos traernos el proyecto de Arequipa a Lima, eso es imposible ya que la supervisión continuará en manos de Autodema y el proyecto sigue siendo regional, por tanto no hay nada que especular. La idea es destrabarla y evitar que los recursos se sigan perdiendo. Ya van tres años parada y no podemos esperar más años para ver si va o no va”, indicó.

“En las próximas semanas tenemos el compromiso de recibir los aportes (de Arequipa)”, agregó.

Montenegro reiteró que para la suscripción de la Adenda 13, está tiene que pasar por el filtro de la Contraloría.

“Mientras no pase por el visto de bueno y filtro de la Contraloría, está seguirá en trámite (actualmente en manos de Autodema). Lo que sí hemos dicho es que cuando hablamos de la suscripción de la Adenda 13 -de ser positiva el pase de esta obra- esa responsabilidad recaerá en manos Minagri, pero no tendrá un impacto o relación en las obras de puesta punto. Lo más importante es destrabar y pedir adelantos", puntualizó.

Como se recuerda la Adenda 13 establece que el costo del cambio tecnológico bordea los US$ 104 millones, la que no se pagará hasta un año después de que se haya culminado la construcción de la segunda etapa de Majes Siguas. Así para garantizar este pago, la concesionaria Cobra quiere una garantía soberana de parte del Gobierno Nacional, por si el Gobierno Regional de Arequipa no cumple con esta obligación.

Una vez en manos del Minagri -detalló el ministro- será más sencillo obtener la garantía soberana ya que no se necesitaría de la aprobación del Congreso para disponer de la garantía.