Majes Siguas II: Gobierno dispuesto a otorgar recursos adicionales para destrabar proyecto

¿Se abre el camino para el destrabe del proyecto de irrigación Majes Siguas II? Esta infraestructura paralizada desde agosto del 2017 y con avance de apenas 6% es una de las obras priorizadas por el Gobierno de Martín Vizcarra.

Uno de los temas pendientes es el pronunciamiento definitivo respecto de la propuesta de cambio tecnológico presentado por el concesionario y una adenda al contrato de concesión, con la reprogramación de las obligaciones ligadas a este cambio tecnológico.

Elmer Cáceres Llica , gobernador regional de Arequipa, se ha mostrado en contra de la Adenda 13 (que plantea el cambio tecnológico) y que incluso su gestión no otorgará dinero adicional para la ejecución de la obra.

Cabe precisar que de aprobarse la citada adenda se demandará el desembolso de US$ 110 millones adicionales, debido a que se tiene asegurado cerca de US$ 96 millones del Gobierno Regional y no los US$ 14 millones adicionales que se necesitan. Con ello, la inversión pasaría de unos US$ 550 millones a casi US$ 660 millones.

Al respecto, el ministro de Agricultura y Riego, Gustavo Mostajo, aseveró -en diálogo con Gestión.pe- que " existe el compromiso del Gobierno Nacional de apoyar si eso fuese necesario, en lo que se requiera en completar recursos (adicionales) " para el destrabe del proyecto tomando en cuenta que desde la autoridad regional no están dispuesto a desembolsar dinero adicional.

El último viernes usted se reunió con la autoridad regional de Arequipa para analizar la situación de Majes Siguas II, ¿de qué forma concreta se tiene previsto apoyar al gobernador Cáceres?

En el caso de Majes Siguas, el gobernador nos dijo que quiere contar con el apoyo del Ministerio de Agricultura, específicamente nos solicitó una opinión técnica (respecto a la Adenda 13). Le respondí que no habría problemas en que pueda disponer de nuestros equipos técnicos, solo le pedí que nos haga la solicitud formal y le hice ver que en algún momento hicimos observaciones y comentarios a la Adenda 13. Por otro lado, si hay la necesidad de que se requiera un recurso adicional para terminar el proyecto, ahí le dije que si esto ocurre existe el compromiso del Gobierno Nacional de apoyar si fuera necesario, en lo que se requiera para completar recursos.

El gobernador Cáceres -en declaraciones a prensa- señaló que la región no va a dar ni un sol más, pero si técnicamente se demuestra que debe hacerse un cambio tecnológico, este adicional tendría que asumirlo el Gobierno, ¿están dispuestos a asumirlo?

Así es, en realidad Majes Siguas forma parte de los proyectos emblemáticos. El compromiso del Gobierno es apoyarlos para que tomen la decisión final (si se acepta o no la Adenda 13) porque está es una decisión del Gobierno Regional. Se le dará todo el soporte a través del MEF, de la Contraloría y también le daremos -desde Agricultura- una opinión técnica respecto a la Adenda 13 para que tomen una decisión fundamentada. Creo que en la medida que encuentren una salida para el proyecto, nos pondremos de acuerdo en cuánto demandarían de adicional.

¿Se destrabará este año, tomándose en cuenta que está parada desde agostos del 2017?