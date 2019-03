Majes Siguas II genera polémica entre el MEF y Minagri por recursos adicionales

Genera polémica. El proyecto de irrigación Majes Siguas II -ubicado en Arequipa- continúa en suspenso desde hace dos años, a la espera de un pronunciamiento definitivo respecto a la propuesta de cambio tecnológico presentado por el concesionario (consorcio Angostura Siguas, conformado únicamente por la española Cobra) a través de una adenda (Adenda No.13).

De darse luz verde a este cambio tecnológico, se demandará unos US$ 110 millones adicionales, con lo cual la inversión pasaría de unos US$ 550 millones a casi US$ 660 millones. El Gobierno Regional de Arequipa, cabe recodar, tiene asegurado cerca de US$ 96 millones y no los US$ 14 millones que requiere, por lo que necesita de una inyección de capital.

Justamente -a fines de enero- el ministro de Agricultura y Riego, Gustavo Mostajo, subrayó a Gestión.pe el compromiso del Gobierno Nacional "de apoyar si eso fuese necesario, en lo que se requiera en completar recursos (adicionales)" para destrabar el proyecto.

Tras estas declaraciones -a inicios de febrero- el titular de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, aseguró que "no hay recursos que se deban inyectar. Ese proyecto se puede sostener con los cambios que se están haciendo", descartando así la posibilidad de inyectar recursos para destrabar la obra, tomándose en cuenta que el propio gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica , ha dicho públicamente que su gestión no otorgará dinero adicional para la ejecución de la obra .

Mostajo responde

En diálogo con Gestión.pe -el último miércoles- el ministro de Agricultura y Riego, Gustavo Mostajo, contradice las palabras de Oliva y recordó que fue el propio mandatario que anunció esta posibilidad durante las celebraciones por el aniversario de Arequipa el año pasado.

Usted nos dijo que el Gobierno estaba dispuesto a dar recursos adicionales si era necesario para Majes Siguas II, pero el MEF ha descartado esta posibilidad. Entonces ¿cómo queda esto?

Nosotros queremos dar todo el apoyo al Gobierno Regional (de Arequipa) para que de una vez pueda destrabarse este proyecto y lo dijo el propio presidente Vizcarra en el aniversario de Arequipa, el año pasado, que si hay un adicional que se requiera para poder completar, el Gobierno asumiría ese costo.

Pero el ministro de Economía lo ha descartado

No, nosotros hemos conversado con el ministro de Economía y hemos visto en qué condiciones podía realizarse ello. Lo importante en este momento es que se acelere la gestión y que evaluemos bien cómo se ejecutaría el proyecto. Creo yo que el Gobierno, pues definitivamente para poder impulsarlo, tiene que tomar una decisión. No se olvide que tenemos identificados cerca de 16 proyectos emblemáticos, y dentro de ellos está el proyecto Majes Siguas II.

Si se necesita un adicional, ¿el Gobierno va ayudar?

Si claro. El Gobierno Regional está evaluando la propuesta, de la adenda que se hizo. Estamos esperando que el Gobierno Regional pueda concluir esta negociación (de la adenda) y si a partir de ello se requiere una inyección de recurso adicional. Recuérdese que lo anunció el mandatario (en agosto del 2018). Tomo las palabras del Presidente de la República, que apoyaríamos al financiamiento de ese adicional.

¿Qué dijo Vizcarra en el aniversario de Arequipa?

El 14 de agosto de 2018, en plena celebraciones por el Aniversario de Arequipa, el jefe de Estado aseguró que si hubiera la necesidad de un mayor financiamiento para el desarrollo del proyecto irrigación Majes Siguas II, está sería asumido por el tesoro público.

"Lo que quisiera manifestar es que si hubiera, en función del análisis técnico y económico del proyecto que ya esta prácticamente listo para empezar, la necesidad de un mayor financiamiento no voy a decir Arequipa asúmelo, (por el contrario) cualquier diferencial el tesoro público lo asumirá ", precisó el mandatario -en agosto del 2018- durante la ceremonia por el aniversario de la ciudad.

