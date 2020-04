El aislamiento social obligatorio -que empezó el 16 de marzo y culminaría el 26 de abril- busca aplanar la curva de contagios del coronavirus en el país. Sin embargo, como consecuencia de ello, casi todas las actividades económicas se encuentran detenidas.

En este contexto, la economía registraría las peores cifras en casi cuatro décadas (considerando que el BCR tiene información desde el primer trimestre de 1981). Para Elmer Cuba, socio y economista de Macroconsult, el PBI se contraería 8% en el primer trimestre, por el impacto del coronavirus y los primeros 15 días de la cuarentena.

Pero será en el segundo trimestre cuando el impacto será mayor: la economía se contraería 40% (siempre que la cuarentena no se extienda). “En mayo, uno esperaría la apertura parcial de un tercio de la economía. Eso te anticipa meses de estimados de PBI muy malos para marzo, abril y mayo. Junio todavía está un poco más lejos, pero incluso en ese mes, solo dos tercios de la economía se reanudarían”, refirió a Gestión.

La preocupación principal se centra en el sector servicios, sobre todo vinculados al turismo. Según Cuba, este estará en recesión y no se recuperaría en todo lo que resta del 2020. “En esos servicios, la recesión es en forma de ‘L’, es decir, caen y no se recuperarán indefinidamente hasta fines de año. No hay manera de que se recuperen. Mientras no se descubra el tratamiento y la vacuna eso no se va a reactivar. No puedes sostenerlos ni con créditos. Para el turismo, tendrías que hacer una especie de censo para todas las personas que trabajan en dicha actividad y darles un bono para sobrevivir. Pero a las compañías no, sería tirar plata al vacío”, remarcó.

Sobre otras actividades, señaló que dada la coyuntura actual, también estarán en rojo en el segundo trimestre aun cuando no hayan detenido sus labores, en parte, por la menor demanda.

Estimados internacionales

El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó sus proyecciones para las economías del mundo, y en el caso del Perú se estima que este año el PBI caería en 4.5%, como consecuencia de la crisis sanitaria producida por el coronavirus (covid-19).

Sin embargo, la expectativa para el 2021 es que la economía peruana tenga un fuerte rebote, pues el FMI estima un crecimiento de 5.2%, que junto con el 5.3% estimado para Chile, serán las tasas más altas el próximo año.

En tanto, el Banco Mundial prevé que la economía de América Latina y el Caribe (excluyendo Venezuela) caerá 4.6% en el 2020, en el que el PBI del Perú se contraería 4.7%.