Macroconsult: Informalidad laboral caería de 70% a 40% si independientes sacan RUC

La economía peruana crecería 3.7% este año y 3.9% el 2019, según Macroconsult .

"Esta menor expectativa se debe a que el tercer trimestre ha sido muy modesto, esperamos que el cuarto trimestre sea mejor. El próximo año, con el cambio de autoridades, cae la inversión pública. No hay manera de contrarrestar esa caída. En la parte privada está el riesgo por el ruido político porque es muy sensible. Si la política no se arregla rápido es posible que el 6.6% de inversión privada no sea al alza", señaló el economista Elmer Cuba , socio de Macroconsult.

¿Qué pasará con el empleo y los salarios?

Si bien el sueldo mínimo en los últimos años ha ido en aumento, el alto porcentaje de informalidad laboral y la baja preparación de los trabajadores dificultan que el ingreso promedio de un trabajador supere los US$ 400.

"El 70% del empleo urbano es informal, no hay un contrato laboral. El INEI calcula que el 18% del PBI es informal; solo 2.8 millones de 10 millones que trabajan en las ciudades en empresas privadas son trabajadores formales . De esos 2.8 millones de trabajadores, 2/3 son a contrato y 1/3 es indefinido. Un millón de personas es informal en empresas formales. Otros, 2.4 millones de trabajadores informales trabajan en empresas informales - es decir- que no tienen RUC, no son sujetos de sanción", detalla.

" Si esa empresa se formaliza, tiene deuda tributaria pero más importante son sus deudas laborales . Ese precio es impagable, por lo tanto, saltar esa barrera va a ser imposible sin ayuda estatal . Solamente un programa estatal peruano con financiamiento público de pagar parte de la deuda laboral y hará que se formalice. Finalmente, otros 3.3 millones son trabajadores independiente informales; es decir, que no tiene RUC, como por ejemplo, un gasfitero o un pintor", explicó.

En ese sentido, estimó que si se formalizan esos 3.3 millones de trabajadores independientes y se les saca RUC, la formalidad caería de 70% a 40% . "Pero no cambia nada más, porque lo que está detrás de la informalidad laboral son los trabajadores con baja formación. El dilema de la empresa es el poco margen y trabajadores poco calificados", resaltó.

"Hoy día nos damos con la sorpresa que el ingreso promedio de un trabajador es de S/ 1,369. El quintin superior gana S/ 3,145. El quintil sube a 100 soles y los otros han subido en 50 soles; casi todos suben, excepto las mypes; ahí está el efecto de Venezuela", refirió Cuba.



Evolución del ingreso

(Fuente: Macroconsult) (Fuente: Macroconsult)

Dato

Sin embargo, cabe señalar que para el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) la informalidad laboral incluye a los trabajadores asalariados (dependientes) que no se encuentran registrados en planilla - a pesar de tener derecho a ello al laborar en relación de dependencia con un empleador - y que por tanto, no acceden a los beneficios laborales establecidos por la regulación laboral, tales como:

CTS

Vacaciones

Gratificaciones

Asignación familiar

Seguro de vida

Seguridad social en salud y pensiones

Seguro complementario de trabajo de riesgo

​Protección contra despido injustificado, entre otros.