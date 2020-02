La economía peruana creció 2.16% en 2019, la tasa más baja en 10 años.

Para el bienio 2020-2021 la consultora Macroconsult tiene mejores expectativas, según reportó en su último boletín semanal:

Supuestos

La consultora señaló que en el plano internacional se espera una aceleración del crecimiento mundial a 3.3% en 2020 y 3.4% en 2021 debido a que las tensiones por la Guerra Comercial deberían disminuir luego de la firma del acuerdo de “Fase 1”, con el que China ha hecho una serie de concesiones a cambio de que Estados Unidos no imponga nuevos aranceles.

“Así, revisamos el precio promedio del cobre para 2020 de US$ 2.60 a US$ 2.70 la libra y mantenemos el de 2021 en US$ 2.80 la libra (aunque el impacto del coronavirus podría afectar esta cifra)”, señaló.

En el plano financiero, el Sistema de Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) reduciría una vez más su tasa de referencia a 1.5% y el rendimiento del Bono del Tesoro estadounidense se mantendría por debajo de 2%, en línea con las compras de esos activos que viene llevando a cabo dicha autoridad monetaria para apoyar la liquidez.

En el plano local se espera que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) impulse la inversión pública.

En la parte política, la aprobación del presidente Martín Vizcarra se mantendría relativamente alta, de modo que no se pone en peligro la gobernabilidad. El Congreso apoyaría con, por lo menos, la reforma política y judicial.

“Finalmente, en cuanto a la conflictividad, esperamos que sea de baja intensidad, es decir, no se repetiría un evento como el vinculado al proyecto minero Tía María”, estimó Macroconsult.

Proyecciones

Para 2020 anticipa un crecimiento de 3% y para 2021 de 3.4%, incluso por debajo de lo que se considera el potencial de la economía peruana, alrededor de 3.5%.

Por el lado del gasto (ver cuadro 1), en 2020 el impulso provendría, sobre todo, del alto dinamismo del gasto público, en particular de la inversión. Y es que dicha variable debería rebotar luego de una caída de casi 5% durante 2019, producto de la entrada de las nuevas autoridades subnacionales ese año.

“Para 2021 esperamos que sea el gasto privado el que impulse la actividad económica, en particular la inversión, con una expansión de casi 4%. En ambos años, la expansión de las ventas empresariales, aproximadas por la demanda interna, estaría por encima del 3%”, señaló la consultora.

Por el lado sectorial (ver cuadro 2), en 2020 el Producto Bruto Interno (PBI) se vería impulsado por el rebote de los sectores primarios con una expansión de 3.2% (luego de caer 1.1% en 2019) debido, fundamentalmente, a la recuperación de la producción minera (3.2%, sobre todo zinc). La producción de ese sector se mantendría dinámica para 2021, gracias a la entrada en operación de la ampliación del proyecto minero Toromocho.

Los sectores no primarios, o la denominada “economía de las ciudades”, mantendría estable su crecimiento en 2.9% durante 2020, pero se aceleraría a 3.4% en 2021 gracias al mayor dinamismo del gasto privado. Dentro de estos, el sector construcción mantendría un crecimiento de 3.4% en ambos años gracias al dinamismo de la inversión pública y privada.

“Por otra parte, esperamos que la inflación en el bienio 2020-2021 se ubique en 2% al año, en el centro del rango meta del Banco Central de Reserva del Perú. Con respecto al tipo de cambio, debido a la política monetaria expansiva que viene implementando el Fed, se ubicaría en S/ 3.30 al cierre de ambos años”, sostuvo la consultora.