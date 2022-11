El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General, José Luna Gálvez, acusó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de falta de transparencia por no detallar en el proyecto de presupuesto el destino de los recursos de la Reserva de Contingencia, luego que desde el Ejecutivo se acusará al Parlamento de causar “desequilibrio fiscal”.

Durante su alocución, el parlamentario dijo que en la en la propuesta del Ejecutivo de presupuesto 2023, en su página 44, solo dice que la Reserva de Contingencia asciende a S/ 5,296 millones pero “no hay detalle del contenido, es decir, no dice en qué se va usar esta gran cantidad de recursos”.

A reglón seguido dijo que en los anexos por pliego, el detalle sobre la Reserva de Contingencia “observamos que es genérica”.

“¿Dónde esta el desequilibrio? Lo que ocurre se ha afectado recursos de libre disponibilidad que no aparecen en los detalles de los anexos y disposiciones de la ley, de los que no se saben cuáles son sus destino. Mejor dicho: es una caja chica del MEF. Ahí esta el problema”, comentó el parlamentario.

Para el congresista, el no detallar a qué se destinará los recursos de contingencia en los anexos, exposición de motivo ni articulados afecta dos principios fundamentales de la Ley de Prepuesto Público como son transparencia y especialidad cualitativa.

“La transparencia presupuestal consiste en seguir los procesos presupuestarios de transparencia, brindando a la población información y acceso de datos del presupuesto conforme a la normatividad vigente. Mientras que la especialidad cualitativa consiste que los créditos suplementarios para entidades público debe destinarse exclusivamente a la finalidad que han sido otorgados así como en sus modificaciones”, precisó.

“ Se ha demostrado que no existe detalle de los destinos de la Reserva de Contingencia y si se quiere respetar la intangibilidad de los recursos debe transparentarse y detallarse en lo anexos del presupuesto para que todo los ciudadanos conozcan el destino de los recursos. No debe quedar duda de su destino. En un Estado de Derecho no debe existir recursos no especificados en el presupuesto”, subrayó.

Mencionó que “ es un misterio ” en qué se usa los Recursos de Contingencia administrados por el MEF y que existe un abuso de los usos de estos recursos, las que no se detallan, ni se registran en la programación presupuestal. Agregó que se usan para el pago de bonos, salarios y otros gastos corrientes que no son de “emergencia” que no pudieron ser programados.

“El trabajo con el MEF ha sido coordinado. Lo sorpresivo es que en pleno debate de la ley de presupuesto de retiraron alegando que no iban a seguir emitiendo opinión técnica y que la comisión lo resuelva. Es asi como se emite el dictamen de la Comisión de Presupuesto. No es cierto que este desiquilibrado, por el contrario se le ha querido dar un rostro humano”, mencionó.

En ese sentido, dijo que S/ 1,164 millones fueron “reorientados” para “temas urgentes” como programas sociales en salud y educación las que fueron pedidos por los ministros y el presidente.

“Hemos destinado S/ 100 millones para las Ollas Comunes otros S/ 100 millones para el Vaso de Leche. Hemos destinado S/ 50 millones para devolución de los Fonavistas, la solución de los problemas de los CAS de salud que han sido olvidados asi como la atención de miles de auxiliares de educación. ¿Estas asignaciones no son suma urgencia?”, dijo.

Gálvez dijo que la propuesta del Ejecutivo de presupuesto 2023 es un “copia y pega” del año anterior y que no hay “aportes”. “Solo 0.5% ha planteado la Comisión de Presupuesto ha planteado para solucionar problemas álgidos del país”, arguyó.