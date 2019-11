Cuando se critica el modelo económico se refiere que este genera corrupción. ¿Cuál es su percepción?

La corrupción no es inherente al sistema, no lo es al mercado y probablemente no lo sea a otros sistemas más centralistas, más estatistas. No tendría por qué serlo. La corrupción tiene raíces profundamente éticas y morales.

Eso no quiere decir que todo se debe quedar en el plano personal. Sino que tanto en el sector privado como el público tiene que procurar las protecciones y los candados para que la corrupción se pueda combatir, no solo con la voluntad personal, sino desde la misma institución.

¿Ve un compromiso –en la práctica– de los empresarios en la lucha contra la corrupción?

El empresario que no deslinda hoy día creo que está apagando una voz que no debería ser apagada. Este es el momento de decir “un momento, nosotros como empresarios no estamos en esto”. La empresa no significa corrupción, todo lo contrario, es una institución social, siempre lo ha sido.

¿Este tema, la corrupción, es uno de los que serán discutidos en CADE este año?

Sí. Y también vamos a hablar de competitividad porque necesitamos que el país crezca más rápido, y para que esto suceda las instituciones, llámense empresas, tienen que crecer más rápido.

¿Cómo le explicamos al ciudadano qué es competitividad?

En el conjunto social, la competitividad debe ser llevada a cabo y monitoreada por las empresas, pero también el sector público debe ser competitivo, es decir, eficiente. Justamente, creo que el ciudadano de a pie lo que reclama es que el Estado sea eficiente y no solo que las empresas generen trabajo y que paguen bien.

Cuando revisamos las encuestas de insatisfacción, de lo que se queja la gente es de los servicios de salud o de transporte, por ejemplo.

¿Cómo puede ser más competitiva la empresa?

Es más competitiva cuando se maneja profesionalmente. Cuando invierte en tecnología, capacita a la gente, remunera bien, tiene sistemas de calidad y de control. No esperemos eficiencia cuando el quehacer de la empresa está reñido con la ética, con el bienestar de la gente y asociada con corrupción.

¿Cómo se puede hacer para que todos respalden una economía de mercado?

Cuando las instituciones del mercado y los agentes económicos son eficientes, los beneficios fluyen y se notan. Por ejemplo, si estuviéramos en la vanguardia en la aplicación de tecnología digital, en los servicios públicos pasarían cosas maravillosas.

Aun así hay ejemplos buenos. Hace 10 años tomaba una semana o 10 días tener un pasaporte, o si se perdía el DNI se podía estar un mes sin el documento. Pero ahora ya no es así. ¿Qué hay detrás? Eficiencia, inversión, capacitación, tecnología, hay ganas de servir.

¿Cuál debe ser la relación entre el sector privado y el Estado?

Tiene que ser muy dinámica y completa, considerando que se tiene un interés primordial: el país.

Lo primero que deberían hacer los que toman decisiones es preguntarse ¿(al sector privado) le va bien? Y si es así, ¿eso bueno o es malo? Si le va bien, ¿por qué es bueno para el Estado? Pues porque (el privado) es mi socio.

Y, desde el lado privado, ya no se puede pensar en esquemas empresariales, por ejemplo, donde no se pague bien, se explote, se venda productos falsos. Empresas que piensan así no son sostenibles, les va a caer encima el consumidor.

Y ese tipo de esquemas empresariales que menciona, ¿es mayoritario o minoritario?

Diría que hay una mala imagen que viene desde atrás. Pero el mismo sistema de mercado ha creado controles muy fuertes. Las empresas formales en el Perú tienen al Estado “encima”, por eso es importante la formalización.

Lo ideal sería que la persona que dirige una compañía sea “espiritualmente positiva” y fuera de serie, pero si no lo es se juega el puesto. Creo que cuando digo “ya no se puede pensar” el mensaje detrás es que si no lo haces porque te nace, tienes que hacerlo porque sino dejas de ser sostenible.

¿Cuál es la relación de los políticos con el empresariado?

Luego del remezón (político) la sociedad tendría que corregir los errores que se puedan. La economía de mercado y la democracia son un binomio, si cualquiera de ellos que se estropea, la sociedad no camina bien. La democracia necesita de partidos políticos e instituciones intermedias que representen a la gente para que se canalicen de manera organizada, ejercer un liderazgo real.

Así como hablaba de la responsabilidad de la empresa y del Estado, la ciudadanía también tiene responsabilidad…

Tenemos gente que no tiene instrucción o si la tienen es muy mala. Si bien el analfabetismo se ha superado muchísimo, seguimos teniendo una deficiencia de instrucción, de ciudadanía y de civismo. El ciudadano peruano debe aprender a identificar lo que es populismo, lo que es mentira, de lo que es real y factible. Y los líderes que sí son instruidos tienen que volver a sus bases o retirarse si no son capaces de llevar un liderazgo bueno.

¿El empresario debe tener una mayor presencia en el debate político?

En el debate sí, pero como ciudadano, y esto es una opinión personal. A mí no me parece que el empresario tiene que inmiscuirse mucho en política porque tienen necesariamente ciertos intereses que pueden ser contradictorios. El conflicto de interés se convierte en delito cuando lo ejerces.

En el ámbito político

Luis Estrada, presidente de la CADE Ejecutivos 2019, señaló que tras el “remezón” político sucedido en el país en los últimos meses se tendrían que corregir todos los errores que se puedan.

En esa línea, refirió que lo primero que se tendría que hacer es “procurar que las instituciones estén adecuadamente representadas”.

En entrevista con Gestión, Estrada indicó que ya sea en el sector público o privado, cuando se encuentren ineficiencias, corrupción o hay temas que son peligrosos para los consumidores, entre otros puntos, quienes lideren “tiene que cortar y empezar (otra vez) inmediatamente”.

Siendo así –agregó–, desde el ámbito político también se tendría que dar esta figura.

“Vamos a ver en estas elecciones (congresales y generales) cuánto ha aprendido la sociedad peruana. Vamos a ver si vamos a escoger gente que ha demostrado que no entró a servir (al Estado) sino a servirse del aparato estatal”, remarcó Estrada.

Hoja De Vida

Cargo: Socio fundador y director de Capital Foods SAC.

Profesión: Licenciado en Economía, máster en Economía y Dirección de Empresas.