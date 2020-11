Los ahorros fiscales se han venido gastando por la pandemia. ¿Cuánto se ha gastado?

Los ahorros fiscales están en los depósitos del sector público en el BCR y estos en octubre (al 21) han disminuido en S/ 7,398 millones, respecto a diciembre del 2019 (ver gráfico). Se ha consumido el 10% de los ahorros fiscales y probablemente se acelerará en este último trimestre, a menos que aumente la deuda pública.

¿Se han gastado muy rápido esos ahorros en este año?

No creo que se hayan gastado muy rápido, más bien estamos haciendo un uso moderado de los recursos. Entre enero y setiembre del año pasado tuvimos un superávit fiscal de S/ 2,000 millones, y en el mismo periodo este año tenemos un déficit de más de S/ 20,000 millones, que se explica mucho más porque los ingresos tributarios se han caído y no tanto porque hayan crecido los gastos.

Entonces, ¿los gastos no han crecido mucho?

Yo diría que hasta setiembre ha habido un uso moderado de los ahorros públicos, el déficit se ha financiado más con deuda obtenida con la emisión de bonos y con créditos de organismos multilaterales, que fueron, aproximadamente, unos US$ 6,000 millones (en conjunto). Y si en este último trimestre no se emite nueva deuda pública, sí se va a comenzar a consumir aceleradamente esos ahorros.

¿Qué posibilidades hay de que se emita más deuda en este trimestre?

Hay una autorización por ley para emitir más deuda pública, no sé porque no se ha emitido. Se ha emitido bonos por US$ 3,000 millones, pero la autorización era hasta por el doble. En realidad, a la fecha, este año el Perú está colocando deuda pública, más o menos, en los mismos niveles que en años anteriores, no es mucho más.

¿Y por qué no se ha usado más deuda, entonces?

No lo sé. Yo creo que el financiamiento del déficit fiscal no es solo un tema de rentabilidad. Obviamente, es más rentable usar ahorros, pero también creo que estos hay que mantenerlos por precaución, ya que después reconstruir ahorros es más difícil.

Según las proyecciones del MEF, este año el déficit fiscal va a estar en el orden del 10% del PBI y la deuda pública va a saltar a un 35% del PBI. ¿Era inevitable, dada la pandemia?

El MEF y el BCR tienen un déficit proyectado de 10% del PBI y al principio de la pandemia analistas privados estimaban una cifra aún mayor, pero las cosas han ido mejor de lo esperado. Esperaremos a ver qué pasa este cuarto trimestre, pero creo que el déficit fiscal va a estar este año más cerca de 8% del PBI que del 10%. Y la deuda pública va a estar en alrededor del 35% del PBI, lo cual lo considero un nivel bien manejable.

De acuerdo con las cifras del presupuesto público para el 2021, se destinarán S/ 15,561 millones ( 9%) para el pago de la deuda pública. ¿Qué opinión tiene al respecto?

Esa es la principal restricción que tiene el Perú para aumentar su deuda. Es decir, no solo importa el ratio de la deuda pública respecto al PBI, sino que importa bastante el porcentaje de pagos de intereses en el presupuesto público, más cuando la recaudación es baja (hoy alrededor del 14% del PBI).

Un tema recurrente es la necesidad de consolidar las cuentas fiscales tras la pandemia. ¿Cómo ve este problema?

Hay una gran incertidumbre, primero, por la pandemia misma, cuya evolución es también incierta. En el mejor de los casos, en el 2021 vamos a tener que gastar al menos en la vacuna y no es poco (se habla de US$ 500 millones), y en salud y educación. Yo diría que la consolidación fiscal debe empezar en el 2021 y no dejarla para el próximo Gobierno.

¿Considera que será inevitable aumentar impuestos?

Aun cuando soy optimista respecto de las cifras fiscales, dada la magnitud del déficit fiscal (que se va a cerrar algo en el 2021, pero va a quedar una brecha importante) y, sobre todo, por la necesidad de aumentar gastos en áreas claves, no se puede descartar una consolidación fiscal basada en estas cuatro patas: recorte de gastos improductivos, reducir evasión, reducir gastos tributarios (exoneraciones) y el incremento de algunas tasas impositivas (ver nota vinculada).

¿Y esa consolidación cuándo debe comenzar, en el 2022 como dicen algunos?

No, creo que este Gobierno ya debe comenzar a trabajar en la consolidación de las cuentas fiscales, dejando por lo menos un plan.

Hay margen para cortar gastos y subir ingresos

¿Por dónde debería empezar la consolidación fiscal? Luis Alberto Arias considera que debe iniciarse tanto en el lado de los gastos como de los ingresos. “Creo que todavía hay un espacio, un margen importante para ahorrar en gastos innecesarios, en todo lo que son consultorías, en bienes y servicios generales, viajes y publicidad. Entonces, debería hacerse un esfuerzo fuerte por ahorrar en esos rubros”, precisa.

“Tampoco descartaría tratar de generar algunos ingresos en el corto plazo. Por lo menos, ya empezaría a pensarlo. España, por ejemplo, está promoviendo aumentar la tasa del impuesto a la renta para personas de mayores ingresos. Nosotros tenemos reformas pendientes, como es el caso del impuesto predial que podría mejorar la recaudación para los municipios. Creo hay que ir viendo algo para aplicarlo en el 2021 y, ya con fuerza, una reforma para un mayor ahorro de gastos y generación de ingresos para el 2022, que ya lo tendría que hacer el próximo Gobierno”, acotó.