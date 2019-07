Luis Arias: “Más de la mitad de los recursos que capta el Banco de la Nación viene del ahorro privado”

Luis Alberto Arias dialogó con Gestión sobre los resultados y retos que tiene dicha entidad. Destaca que el 62% de las operaciones netamente financieras ya se hace en los canales alternos y sólo 32% por ventanilla.

¿Qué problemas centrales encontró en el Banco de la Nación (BN) cuando asumió el cargo(mayo del 2018 )?

Encuentro un banco con fortalezas y debilidades. La fortaleza es su infraestructura a nivel nacional, su capacidad de penetración; también un importante capital humano, pero algo desarticulado. Entre sus principales debilidades estaban la parte administrativa (informática, logística y recursos humanos), también en diseño y articulación de proyectos.

¿Y qué avances hay?

El principal aporte que trajimos al BN fue enfatizar la calidad del servicio al público, además de mantener y mejorar los ratios de rentabilidad, eficiencia. Los indicadores muestran una evolución positiva en ese sentido (Ver tablas)

La rentabilidad del BN es alta, pero se dice que es básicamente por las comisiones del cobro de impuestos. ¿Es así?

Somos la empresa pública más rentable del país. Hoy el fondeo del BN viene básicamente de tres fuentes importantes. Una es el ahorro de los empleados públicos, otra, los ahorros que capta en zonas donde es la única banca presente. Estas dos fuentes explican más de la mitad de los recursos (fondeo) que capta el BN y es ahorro privado, porque el empleado público tiene la libertad de irse a cualquier otro banco privado y prefiere al BN.

Luego están los fondeos en los que sí tenemos el mercado cautivo (pago de detracciones del IGV y depósitos judiciales).

¿Cómo logra utilidades el BN?

Se logra canalizando ese fondeo hacia sus productos, como el préstamo Multirred; inversiones en Certificados de Depósitos del BCR, en Letras del tesoro del MEF, y en Bonos soberanos; además de las colocaciones que hacemos a gobiernos regionales, locales, que son en menor magnitud, y servicios financieros para el comercio exterior.

Servicio al Ciudadano



Una crítica frecuente es que el Banco de la Nación es el banco de las largas colas …

Una medida de este problema es la carga por recibidor/pagador, es decir el número de transacciones en promedio que realiza cada uno de ellos. En el 2012, este indicador estaba encima de 5,100 y ahora está alrededor de 3,800 y trabajamos para ir reduciéndolo más.

¿Cómo se está logrando eso?

Básicamente, haciendo trasvase de operaciones en canales externos (Ver Gráfico), principalmente en las agencias más pequeñas (tipo 3), que son aproximadamente 500 (y están sobre todo en provincias) de las 640 agencias que tiene el BN a nivel nacional.

¿Qué resultados tiene ese trasvase de operaciones?

Hoy día, tomando en cuenta todas las operaciones que se realizan, el 75.3% ya se hace en los canales alternos y sólo 25% en ventanilla. Y si excluimos las consultas, el 62% de las operaciones netamente financieras (retiro, abonos, transferencias, etc.) ya se hace en los canales alternos, esto es ATM, agentes Multired, Banca Celular, Internet, POS, y sólo el 38% en ventanilla.

¿Cómo esta este indicador en banca privada local?

Obviamente todavía tenemos retraso frente a la banca privada, probablemente el banco más grande esté haciendo sólo 10% de las transacciones financieras por ventanilla. Pero el BN no puede ir más rápido porque tiene un público algo más complejo.

Por ejemplo, a los usuarios del programa asocial Pensión 65 no los podemos atender fuera de ventanilla, aunque estamos desarrollando un proyecto para ese fin y en el programa Juntos, el 60% de los pagos ya se hace fuera de ventanilla.

¿En qué segmentos del mercado opera el BN?; ¿sólo atiende al sector público?

Actuamos en dos mercados distintos. Uno es el puramente público, en el que los clientes son trabajadores y pensionistas de ese sector, eso es más de un millón de clientes. También actuamos en el pago a los beneficiarios de los programas sociales ( medio millón de clientes en Pensión 65 y cerca de un millón en Juntos). Además, el BN está en el mercado nacional donde no hay presencia de la banca privada.

¿Qué operaciones pueden hacer en este último mercado?

Podemos tomar depósitos, hacer prestamos, todo tipo de operaciones bancarias, como prestar servicios financieros a las empresas en esas zonas. Este mercado lo estamos potenciando bastante.

Pero aun es pequeño...

Sí, todavía es pequeño. En préstamos del banco, el principal producto es el que hacemos a los empleados públicos mediante Multired, cuyo saldo actual está en el orden de los S/. 5,000 millones (se repaga con los recursos de las cuentas de sueldos de los empleados públicos).

¿Cómo avanza el BN en el tema de préstamos a microempresas en general, aun en zonas en las que sí está la banca privada?

El tema de la banca de primer piso (préstamos directos a clientes), en el caso del BN, hay que verlo con mucho cuidado y prudencia. Pero como banca de segundo piso, tiene préstamos a microempresas a través de la banca privada, financieras y Cajas Rurales. También tenemos presencia como incubadora de préstamos mediante convenios con algunas empresas financieras a las que les cedemos infraestructura.

Creo que este modelo viene funcionando bien, no veo razones para que sea cambiado porque la experiencia en la colocación de microcréditos está en la banca privada, no lo tiene en este momento el BN.

“No es bueno que haya un exceso de regulación”

¿Qué desafíos enfrenta el Banco de la Nación? Para Luis alberto Arias, presidente Ejecutivo de la entidad hay varios, pero uno de ellos, “que no es sólo del BN sino de las entidades públicas del país, y tiene que ver con la regulación. Creo que es bueno que las empresas públicas estén reguladas, pero no es bueno que haya un exceso de regulación”, señala Luis Alberto Arias, presidente Ejecutivo de dicha entidad.

Explica que al BN lo regula la SBS, lo supervisa la Contraloría y, además tiene una regulación del Fonafe.

“A veces no necesariamente existe una sintonía entre la regulación que viene del Fonafe y la que viene de la SBS y las otras entidades.

Nuestro directorio ha tomado nota de eso y nos ha pedido que tratemos de coordinar esas dos regulaciones porque una excesiva regulación, tanto en el sector privado como en el estatal, no es buena, y apuntamos a tener tomar conciencia que e importante tener un sistema de regulación óptimo”, subrayó. Pero, la idea no es que el BN salga del ámbito del Fonafe (Como ocurrió con Petroperu) “Yo creo que lo importante es un mejor nivel de coordinación, considero que Fonafe crea un valor agregado, pero sí es importante un mejor nivel de coordinación para agilizar las decisiones que el BN toma. Y ya se viene avanzando en esa coordinación”, precisó el funcionario.