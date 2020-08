El Marco Macroeconómico Multianual (MMM) elaborado por el MEF debe ser una herramienta que refleje la situación real de la economía del país, un documento sobre el cual se sustenta el presupuesto anual del Estado.

Sin embargo, Luis Alberto Arias, ex jefe de la Sunat y quien también se desempeñó como director del BCR, explica que en el MMM 2021-2024, “se pronostica la realidad a futuro y sobre esa base se estima cual será el déficit fiscal y el crecimiento de la deuda”, pero dicho documento no debe plasmarse en un “buen deseo de ingresos”, como lo describe.

“En mi concepto el MEF no puede hacer un MMM y plantear un buen deseo en ingresos y a partir de ahí, presuponer gastos y definir un déficit y una deuda, esa es una situación irreal”, acotó.

El ex funcionario también detalla que, “la ministra de Economía ha inventado una nueva cuenta”, en referencia la cuenta “necesidad de ingresos fiscales permanentes”. “Eso es algo inédito, es un invento de este año, y por lo menos debe patentarlo, ya que eso no existe”, anota. Así, siguiendo las palabras de la titular del MEF, “esto no tiene precedentes”.

La cuenta "inventada" por el MEF para el MMM 2021-2024

Luis Arias Minaya añade que, el propio documento dice que, “si los ingresos no son lo que esperamos, va a tener que recortarse el gasto. Nos deja sin una herramienta útil, es muy riesgoso sobreestimar ingresos”, expresó.

Cabe indicar que el propio Consejo Fiscal detalló que el MEF estaba sobreestimando ingresos para el mediano plazo, lo que no reflejaba el comportamiento de la economía.

En la presentación del jueves, la ministra de Economía, María Antonieta Alva, no había detallado la incorporación de una “nueva cuenta”, que no existe en otros documentos del MMM ya emitidos anteriormente, y sobre el cual sustenta las estimaciones de ingresos futuros. Con ello, cada año se incorpora un ingreso fiscal de 1.5% del PBI.

A continuación mostramos los últimos dos cuadro del MMM de los años anteriores, sin el “necesidad de ingresos fiscales permanentes”:

Cuadro de Ingresos Fiscales: MMM 2020-2023

Cuadro de Ingresos Fiscales: MMM 2019-2022





Para este año y el 2021

El MMM también estima que los ingresos para este año llegarán al 17.7% del PBI y que en el 2021 apuntan al 19.4% del PBI, vale decir un aumento en 1.5 puntos porcentuales en un año.

“En la crisis del 2008, los ingresos tardaron como tres años en regresar a los niveles previos a la crisis y por el contrario, ahora se estima que los ingresos se recuperan el próximo año, eso es irreal”, expresó Arias Minaya.

El economista sostiene que inclusive, los ingresos para el 2020 van a ser menores y como consecuencia de ese rebote los ingresos del 2021 no están bien sustentados.

Ajustes fiscales

Luis Arias Minaya sostiene que se espera que el documento sea realista y que a partir del mismo se planteen estrategias para entregar las finanzas públicas para el 2021, “pero eso no se ha hecho”.

“Lo que se debería hacer, con estimaciones realistas, son recortes de gastos que el BID ya lo ha señalado y que están en el propio documento como gastos ineficientes, y al que se debe añadir los gastos improductivos, que el Consejo Fiscal los ha llamado gastos superfluos”, remarcó.

De esta manera, afirma que para el 2021 la idea es plantear un recorte radical de gastos innecesarios que permita un mayor espacio para mejorar los recursos que se asignan.

“Esos recursos no solo irían para salud y educación, sino a gastos sociales y a infraestructura”, sostuvo, tras indicar que esa debería ser la tarea de un gobierno que está de salida.

Por otro lado, añade, no se debe descartar la posibilidad de implementar alguna medida tributaria concreta para mejorar los ingresos.

