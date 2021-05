El médico epidemiólogo y parte del equipo técnico de Perú Libre, Antonio Quispe, dijo que el candidato Castillo no desactivará la Sunafil, Provías Descentralizado, Pronied y Pronis -como lo anunció en la víspera- por el contrario, “se van a reestructurar”.

“Parte de la estrategia del plan del profesor Castillo y no del ideario (de Perú Libre) parte de la premisa de tener equipos técnicos para llevar a cabo las medidas de manera más efectiva sin chocar con esas cosas idealistas [Pero Pedro Castillo habló de desactivar] Ha dicho vamos a reestructurar, vamos a mejorar, vamos a optimizar. Aún no han escuchado al equipo técnico con la propuesta para mejorar estas instituciones. Esa parte es lo que corresponde a los equipos técnicos, precisamente para eso se les convoca”, aseguró.

Ayer, el candidato -en un encuentro con los Gobernadores Regionales- anunció la desactivación de entidades tales como la Sunafil, Provías Descentralizado, Pronied y Pronis para que sus funciones sean asumidas por las autoridades regionales. También dijo que les daría autonomía.

-Ya no habrán toques de queda ni cuarentenas-

Quispe, integrante del equipo técnico de Perú Libre, señaló -asimismo- que un eventual gobierno de Pedro Castillo tomará decisiones basadas en evidencia. Al respecto, consideró que las cuarentenas “no tienen ninguna recomendación hoy en día” y, por lo tanto, esta medida, al igual que los toque de queda, no serían aplicadas nuevamente.

“En la época de la prehistoria, en la primera ola, de repente (era) la mejor opción, hoy en día no. No tiene sentido, no hay forma de aplicar la cuarentena que se dio. Las evidencias han demostrado que los toques de queda lo único que hacen es favorecer las aglomeraciones. No es algo que contribuya; por el contrario, favorece a las aglomeraciones”, apuntó.

En entrevista con RPP Noticias, Quispe se mostró a favor de promover el uso seguro de los espacios abiertos, como las playas, parques y otros ambientes.

De igual modo, planteó pensar en una “vacunación inteligente” en la que priorice inmunizar a aquellos que cumplen “una función social” como los docentes para favorecer al retorno a las aulas.