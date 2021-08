El Gobierno prevé otorgar garantías a tres contratos de concesión para el año 2022 por un total de US$ 898′917,808 sin considerar el IGV, señala el proyecto de Ley Nº 100-2021-PE, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2022, enviado por el Ejecutivo al Congreso de la República.

El proyecto señala que, en base a información brindada por Proinversión, son tres contratos de concesión que contará con garantía el 2022: el proyecto Aeropuertos Regionales (primer grupo), a cargo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), por US$ 13′000,000; y los proyectos Chavimochic (tercera etapa) por US$ 376′500,000 y Majes - Siguas por US$ 509′471,808; ambos a cargo del Ministerio de Desarrollo y Riego (Midagri).

El proyecto de ley señala que dicha entrega de garantía se otorga en el marco del artículo 45 del Decreto Legislativo N° 1437 que señala que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General del Tesoro Público (DGTP), está autorizada para otorgar garantías a fin de atender obligaciones derivadas de los procesos de promoción de inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas (APP).

De este modo, se fija el monto máximo de las garantías que el Gobierno Nacional podrá otorgar o contratar para atender demandas de financiamiento de dichos procesos.

Agrega que la medida se ampara en el artículo 46 del citada decreto legislativo, que señala que el otorgamiento y la contratación de garantías pueden respaldar obligaciones de pago a cargo de la entidad pública titular del proyecto, que correspondan a gastos derivados de la inversión a cargo del inversionista.