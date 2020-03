Desde el año 2013 hasta el 2017 el sector manufactura registró resultados negativos consecutivos, en tanto para el año 2018 se reportó una recuperación con un crecimiento de 6.22%, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Durante el año 2019 el sector manufactura volvió a registrar una caída (-1.68%) y para este año no se espera una recuperación de esta actividad, de acuerdo con estimaciones de economistas.

Según el reporte ‘Indicadores Económicos - Febrero 2020′, solo en diciembre de 2019 la producción del sector manufactura disminuyó 5.5% sustentada por la reducción de la industria primaria (-22.98%), debido a la menor elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos, así como por la fabricación de productos de la refinación del petróleo y la elaboración de azúcar.

Al respecto, Francisco Grippa, economista principal de BBVA Research en Perú, señaló a Gestión.pe que para este año se espera un descenso moderado, tomando en cuenta que existen tres elementos que ‘golpearán’ a la manufactura.

Según precisó, el primer factor que impactará en la actividad manufacturera es el cierre de la Refinería de Talara (Piura), pues afecta la parte primaria de la industria.

Como se recuerda, desde el 31 de diciembre de 2019 dicha refinería detuvo sus operaciones y desde esa fecha se encuentra en una etapa de rehabilitación e interconexión para la nueva refinería. Para el año 2021 se espera el reinicio de operaciones.

El segundo factor de impacto, continuó Grippa, es el menor desembarque de anchoveta a inicios de año, impactando en el sector pesca.

En enero de este año el Ministerio de la Producción (Produce) suspendió la segunda temporada de pesca de anchoveta en las zonas norte y centro del país, que se inició el 16 de noviembre de 2019. Dicha suspensión se debió a que no se encontró la biomasa que el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) había estimado.

Hasta la fecha de suspensión, la descarga del recurso anchoveta fue 1 millón 2 mil toneladas, equivalente al 35.98% de la cuota asignada (2 millones 786 mil toneladas).

“Cuando no hay anchoveta, no se procesa y no se elabora harina ni aceite de pescado. Eso también afecta la parte industrial”, precisó el economista.

El tercer factor que impactará en la manufactura es la aparición del Coronavirus en China, Europa y Latinoamérica.

“Si hay alguna disminución en las exportaciones, parte de eso se podría dar por parte de las exportaciones tradicionales como las no tradicionales, y estoy hablando de la región (América Latina) sobre todo, que nos demandan muchos productos manufacturados y eso podría afectar al sector manufacturero”, precisó.

Espera hasta abril

En línea con el impacto que tendría la aparición del coronavirus en la manufactura, Carlos Parodi, economista y profesor principal de la Universidad del Pacífico, explicó que el comportamiento de este sector se podrá observar con mayor claridad a inicios de abril, cuando dicho mal empiece a controlarse en China y Europa, principales mercados de las exportaciones peruanas.

Recordó que una parte importante de la manufactura en Perú usa insumos que proceden Asia, y como consecuencia de ello es difícil pensar en una recuperación de esta actividad, por lo menos de una manera sostenida.

Precisó que en China se empieza a reportar una recuperación de los pacientes contagiados, en tanto en Europa se ha optado por establecer una cuarentena para evitar nuevos casos.

“Calculo que para principios de abril ya podría estar Europa en bajada con el tema del coronavirus y a partir de ahí hay que ver qué medidas se toman para generar manufactura”, sostuvo.