El último reporte del Banco Central de Reserva (BCR) da cuenta que las utilidades de los seis sectores económicos claves en el tercer trimestre del año fueron menores en US$ 568 millones en relación a similar periodo del 2019.

Así, los sectores hidrocarburos, industria, servicios y financiero tuvieron menores utilidades por US$ 944 millones en conjunto.

Al detalle se observa que las utilidades en el sector hidrocarburos retrocedieron en US$ 92 millones en el tercer trimestre en comparación al mismo periodo del 2019.

En tanto que en industria se obtuvo US$ 101 millones de utilidades menos que el tercer trimestre del 2019; en servicios US$ 400 millones menos y en el sector financiero US$ 351 millones.

Por el contrario, los sectores minería y energía registraron mayores utilidades por US$ 376 millones en plena pandemia. (Ver cuadro)

El BCR también dio cuenta que el nivel de las Reservas Internacionales (RIN) al cierre del tercer trimestre de 2020, se ubicó en US$ 72,354 millones, monto superior en US$ 4,494 millones al observado al cierre del tercer trimestre de 2019.

Este nivel de reservas internacionales equivale a 35% del PBI, mayor al 30% registrado en el mismo trimestre de 2019.

Durante el mismo periodo la posición de cambio del BCRP aumentó de US$ 41,787 millones a US$ 55,250 millones.

