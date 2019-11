Altos ejecutivos de banca dicen que los ricos de Hong Kong están abriendo más cuentas en el extranjero para asegurarse de que tienen una ruta de escape de emergencia para su efectivo si los disturbios civiles de la ciudad empeoran.

Hasta ahora, el dinero no se ha movido, dicen los jefes de UBS Group AG, Credit Suisse Group AG y Standard Chartered Plc en entrevistas en el Foro de Nueva Economía en Pekín. Goldman Sachs Group Inc. no ve ningún cambio de comportamiento entre los principales clientes financieros, pero “la situación debe resolverse” pronto, dijo su responsable ejecutivo, David Solomon.

La economía de la antigua colonia británica se está tambaleando conforme minoristas, restaurantes y hoteles reducen salarios o recortan personal para sobrevivir a la recesión del turismo. Cada vez hay una mayor preocupación a que la tensión prolongada debilite el sector financiero de la ciudad, que representa aproximadamente el 20% del producto interno bruto.

“Hemos visto a clientes abrir cuentas en Singapur, Malasia y Taiwán , por ese orden”, dijo el máximo ejecutivo de Standard Chartered, Bill Winters, en una entrevista. “Pero aunque se abrieron cuentas, no se ha movido mucho dinero”.

De la misma forma, Sergio Ermotti, responsable de UBS, dijo que el banco suizo ha visto a clientes “activar planes de contingencia”.

“La diversificación geopolítica de los inversores no es nada nuevo”, dijo Ermotti.

Los clientes están adoptando una postura de esperar y ver y Credit Suisse no ha visto grandes salidas o movimientos significativos de capital, dijo el responsable Tidjane Thiam. Los clientes comenzaron a abrir cuentas hace unos meses, según el responsable de DBS Group Holdings Ltd., Piyush Gupta.

Ha sido difícil evitar los disturbios y algunos banqueros sacudidos por la creciente violencia están buscando trabajo en el extranjero. Un ejecutivo de banca de Citigroup Inc. fue detenido por la policía la semana pasada, mientras que un empleado de JPMorgan Chase & Co. fue golpeado fuera de las oficinas principales de la compañía en Hong Kong. Y las tensiones de la calle también trascienden a las relaciones en la oficina.

En Standard Chartered, la norma es clara, dijo Winters, “deje la política en casa porque aquí estamos para trabajar”.

Bloomberg Media Group, una división de Bloomberg LP, la matriz de Bloomberg News, organiza el Foro de la Nueva Economía.