En el 2018, el Perú registró los puntajes más bajos en 4 de 9 indicadores que evalúan las condiciones de las micro, pequeñas y medianas empresas: capacidades y competitividad; accesibilidad al financiamiento; competencia tecnológica; y su adhesión a las cadenas globales de valor, según el informe Realizing the Untapped Potential of MSMEs in APEC, realizado por APEC, el Consejo Consultivo Empresarial de APEC y la Universidad de California (Marshall School of Business).

En este contexto, y a un mes de presentar la edición 2019 de este informe, Carl Voigt, director del programa de investigación del Consejo Consultivo Empresarial de APEC (ABAC), dio los retos que enfrentan las mypes y las medianas empresas para crecer en un contexto de desaceleración económica y menor crecimiento estimado para el mundo.

Voigt señaló que el mayor reto para Perú es ir más allá de las grandes compañías, las que han tenido el foco desde el Estado. “Estas compañías proveen la mayor parte del crecimiento de la economía del Perú. Ellos pueden decirle a los ministerios: “miren, en orden de mejorar la economía, tienes que apoyarnos, darnos normativa que apoye nuestro desarrollo”. Es bien difícil para los ministros de comercio o economía, por ejemplo, ignorar ese argumento. Pero, hay que pensar que hay varias de esas grandes compañías que en algún momento empezaron siendo pequeñas, por ejemplo, las de TICs o las de servicios”, dijo el experto.

Según información del ministerio de la Producción (Produce), existen 1.7 millones de empresas formales, de ellas el 99% son mypes y el resto son grandes; sin embargo, solo el 24% de aporte a la economía proviene de la mype.

Otro de los retos está vinculado a la digitalización de las micro, pequeñas y medianas empresas. Si bien Voigt resaltó que Perú está tomando algunas pasos, el problema es que solo un número reducido de empresas “lo están haciendo bien en este ámbito”, pero la mayoría, los pequeños negocios, todavía no se han incorporado a los canales digitales o softwares.

Esto se explica, dice el experto, porque las personas con skills en el tema digital son contratadas por la gran empresa, mientras que resulta más difícil todavía para las mypes capacitarse en las nuevas tecnologías. “El gobierno de Perú tiene muchos programas de innovación para ayudar a los negocios se transformen en digitales, pero para sobrevivir no te puedes tomar una semana para ir a tomar una clase”, remarcó.

Y, recordó que todavía no se logra dar grandes saltos para disminuir la informalidad. “La gran mayoría de negocios están en el negocio informal; y no quieren ponerse en línea porque en el momento que lo hagan y pidan ayuda tendrán que pagar impuestos, tendrán que “engancharse” a una economía formal. Como resultado no tienen acceso a las cosas que necesitan para romper lo que llamamos círculo vicioso", refirió.

Justamente, agregó que muchas de las mypes en el país son el resultado de personas que empezaron un pequeño negocio como una alternativa a un trabajo, es decir, es un negocio familiar y lo hacen para sobrevivir, por lo que pasar a la formalidad -y con ello tributar- resulta complicado. “Crear negocios que nazcan para ser internacionales es un limitante, no vemos que esté pasando en Perú todavía”, puntualizó.

Las fortalezas

Voigt remarcó que para ABAC, el Perú es uno de los líderes y un ejemplo de los beneficios de ser una economía abierta. “El crecimiento de Perú -en parte- es un resultado de la adopción de una economía abierta con el mundo, especialmente con las de APEC. Que Perú sea abierto puede haber afectado a algunos sectores particulares de su economía, pero hablando manera general, el país se ha beneficiado”, señaló.

Además, refirió que el crecimiento económico del país -a pesar de la desaceleración- se mantiene positivo y ello siempre será un punto a favor. “Si comparas Perú, por ejemplo, con Vietnam, Rusia, Indonesia u otras economías, está teniendo significantes mejoras. Por ejemplo, la mejora económica, no diría que es milagrosa, pero es un ejemplo”, dijo.

-El dato-

Voigt presentará en Lima un MBA de la Marshall School of Business (University of Southern California) el 19 de setiembre.